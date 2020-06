HÉRAULT : 7 décès sur les routes depuis le début du déconfinement.

Ce jeudi, après-midi, les policiers de la sécurité publique de l’Hérault ont mené une opération de contrôle routier, avenue Jean Mermoz à Montpellier, en présence du directeur de cabinet du préfet de l’Hérault.

De nombreuses infractions relevées – Crédit photo T.VARIN/IPH Média ©

Richard Smith, directeur du cabinet du préfet de l’Hérault, était présent aux cotés des agents de la direction départementale de la sécurité publique sur une opération de contrôle routier à Montpellier.

Le directeur de cabinet était sur place – Crédit photo T.VARIN/IPH Média ©

Pendant près de deux heures, les policiers ont contrôlé plusieurs dizaines de véhicules ainsi que des 2 roues.

« … Depuis le début du déconfinement le 11 mai, nous déplorons 7 décès sur les routes du département, soit 40% des décès depuis le début de l’année, ce qui est beaucoup trop et parmi ces décès, 5 concernent des 2 roues. Ce mois de mai nous inquiète et nous amène donc à renforcer les opérations de contrôles sur les axes les plus accidentogènes et utiliser pleinement les nouvelles dispositions qui sont en vigueur pour renforcer les sanctions sur les usagers en infraction … » a tenu à préciser le directeur de cabinet.

Crédit photo T.VARIN/IPH Média ©

Bilan de cette opération, 39 infractions ont été relevées dont 8 téléphones au volant, 4 franchissements de feu rouge, 8 excès de vitesse, 4 utilisations d’oreillettes au volant, …

Un constat alarmant.