MONTPELLIER : Le parc zoologique du Lunaret et la serre Amazonienne ouvrent ce week-end.

Dans le cadre de la reprise progressive des activités, le Parc Zoologique de Lunaret et la Serre Amazonienne rouvrent leurs portes au public à partir du samedi 13 juin 2020

Illustration – DR

En effet,plus de deux mois, en raison de la pandémie du Covid-19, le parc zoologique de Lunaret et la Serre Amazonienne ont fermé leurs portes mais ont continué à fonctionner en mode réduit sur la base d’une organisation pensée pour assurer les activités vitales pour les animaux et la surveillance incendie du site de Lunaret. Durant cette période de confinement, les équipes du parc se sont ainsi relayées pour prendre soin des animaux, suivre et veiller sur les 13 naissances : 1 élan du Cap, 2 gazelles dama, 1 nyala, 5 oies et 4 caussenardes (brebis).

UNE OUVERTURE DU PARC SOUMISE A UN RÈGLEMENT STRICT POUR RESPECTER LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ SANITAIRE

Dès samedi 13 juin, le parc zoologique de Lunaret et la serre Amazonienne mettent en place des règles exceptionnelles et des aménagements pour accueillir petits et grands dans des conditions de sécurités maximales. Ces règles sont les suivantes :

Le port du masque est obligatoire pour les visiteurs qui accèdent à l’ensemble des espaces de visite,

L’installation d’un système de mise à distance du public et de protections en plexiglass sur les banques d’accueil,

Un affichage qui permettra de rappeler les préconisations élémentaires, notamment les gestes barrières,

Un parcours de visite imposant avec un sens de circulation sur les points de vues,

La mise à disposition de distributeurs de gel hydroalcoolique,

Un nettoyage renforcé sur l’ensemble du Parc et de la Serre,

La fermeture temporaire de l’aire de jeux,

l’arrêt des visites guidées et des points rencontre soigneurs.

En raison des conditions sanitaires, la jauge maximale autorisée pour la Serre Amazonienne sera de 60 personnes

Le rassemblement de plus de 10 personnes est interdit sur tout le parc.

LE PARC ZOOLOGIQUE DE LUNARET

Depuis plus de 56 ans, les visiteurs profitent du site remarquable du parc de Lunaret dont l’une des attractions est le zoo municipal de Montpellier, un lieu de découverte et de promenade accessible gratuitement et fréquenté par environ 650 000 personnes par an. Ce zoo public, l’un des rares gratuits en France, est reconnu pour ses missions à la fois pédagogiques, notamment auprès du jeune public, mais aussi des scientifiques, au regard de son action en matière de reproduction et de conservation des espèces qu’il accueille.

Comme d’autres gestionnaires de zoo, qu’ils soient publics ou privés, la Ville a décidé de moderniser cet équipement en investissant 30 M€ ; un engagement conséquent au bénéfice du bien-être animal, de l’observation des espèces et de la sécurité du site avec pour ambition d’en faire un pôle majeur en matière de préservation de la biodiversité.

LE PARC ZOOLOGIQUE DE LUNARET EN QUELQUES CHIFFRES

80 hectares

11 km de sentiers

1298 animaux

106 espèces

58 enclos