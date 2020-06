MONTPELLIER : Réouverture imminente des 10 piscines dans la métropole.

Pour faire suite au Décret du 31 mai 2020, permettant l’ouverture des piscines tout en respectant les consignes sanitaires en vigueur, plusieurs piscines du réseau de Montpellier Méditerranée Métropole vont pouvoir rouvrir leurs portes au grand public, sur réservation obligatoire.

Les informations transmises ci-dessous valent pour la période du 15 juin au 6 juillet. Un nouveau planning sera ensuite élaboré pour la période estivale (ainsi qu’un troisième planning en cas d’éventuel plan canicule).

Illustration – DR

UN PROTOCOLE D’ACCUEIL AINSI QU’UN NETTOYAGE STRICT SONT MIS EN PLACE POUR RESPECTER LES CONSIGNES DE L’ARS.

Le public accueilli au sein de ces dix structures sportives devra respecter des mesures sanitaires strictes, respectant les préconisations de l’Agence Régionale de Santé (ARS). Le protocole en place sera propre à la configuration de chaque piscine et communiqué par le biais de nombreux affichages disposés en différents points des établissements – de l’accueil, jusqu’aux vestiaires et bassins, pour la bonne information de tous. Les principales règles communes aux piscines seront toutefois les suivantes:

accès aux piscines obligatoirement sur réservation , via le site Internet : https://www.montpellier3m.fr/vivre-sport/reseau-des-piscines , l’ouverture des réservations sera opérationnelle le lundi 15 juin au matin .

, via le site Internet : , l’ouverture des réservations sera opérationnelle . accueil des usagers sur des créneaux de réservation de 1h30. Ces créneaux comprennent les temps de déshabillage, de nage, de rhabillage et de nettoyage,

réservation limitée à 2 créneaux par semaine et par personne,

les cabines individuelles seront à privilégier et les usagers seront invités, pour gagner du temps, à venir dans la mesure du possible avec leur maillot de bain sur eux, munis d’un sac pour les effets personnels. Les casiers seront condamnés mais un espace de dépôt des sacs sera aménagé près des bassins dans la zone surveillée.

port du masque obligatoire, de l’entrée de l’établissement jusqu’aux vestiaires,

douche savonnée obligatoire avant d’accéder aux bassins. Les douches en sortie de bassin et les sèches cheveux seront inaccessibles.

Illustration – DR

7 PISCINES ACCUEILLERONT LE GRAND PUBLIC À PARTIR DU 15 JUIN

Centre Nautique Neptune

Bassin extérieur :

du lundi au samedi, de 12h15 à 14h15

Bassin intérieur :

Le samedi, de 10h00 à 13h00

Le dimanche, de 10h00 à 13h00

Jean Vivès

Lundi / jeudi : de 12h00 à 13h30 et de 16h30 à 19h30

Mardi / mercredi / vendredi : de 12h00 à 18h00

Samedi : de 13h30 à 18h00

Dimanche : de 9h00 à 13h30

Piscine Olympique Antigone

Bassin sportif :

Du lundi au vendredi : de 9h00 à 21h30

Samedi : de 9h00 à 19h15

Dimanche : de 9h00 à 13h15 et de 15h00 à 19h15

Bassin ludique :

Du lundi au vendredi : de 10h00 à 21h30

Samedi : de 10h00 à 18h30

Dimanche : de 9h00 à 13h15 et de 15h00 à 19h15

Illustration – DR

Alfred Nakache

Lundi / jeudi : de 10h00 à 19h30

Mardi / mercredi / vendredi : de 10h00 à 15h30

Samedi : de 14h00 à 17h30

Dimanche : de 9h00 à 12h30

Marcel Spilliaert

Lundi / jeudi : de 12h00 à 19h30

Mardi / mercredi / vendredi : de 10h30 à 15h00

Samedi : de 14h00 à 17h00

Dimanche : de 9h00 à 13h30

Amphithrite

Lundi / jeudi : de 12h00 à 19h30

Mardi / mercredi / vendredi : de 10h30 à 15h00

Samedi : de 14h00 à 17h00

Dimanche : de 9h00 à 13h30

Les Néréides

Mardi / vendredi : de 12h00 à 19h30

Lundi / mercredi / jeudi : de 10h30 à 15h00

Samedi : de 9h00 à 13h30

Dimanche : de 14h à 17h00

3 PISCINES ACCUEILLERONT LE GRAND PUBLIC À PARTIR DU 22 JUIN 2020

Poseidon

Mardi / vendredi : de 12h00 à 19h30

Lundi / mercredi / jeudi : de 10h30 à 15h00

Samedi : de 9h00 à 13h30

Dimanche : de 14h00 à 17h00

Héraclès

Mardi / vendredi : de 12h00 à 19h30

Lundi / mercredi / jeudi : de 10h30 à 15h00

Samedi : de 9h00 à 13h30

Dimanche : de 14h00 à 17h00

Jean Taris

Lundi / mercredi / jeudi : de 12h00 à 18h00

Mardi / vendredi : de 12h00 à 13h30 et de 16h30 à 19h30

Samedi : de 13h30 à 18h00

Dimanche : de 9h00 à 13h30

UNE TARIFICATION UNIQUE, ADAPTÉE AUX USAGES RESTRICTIFS PROVISOIRES

Compte tenu de l’offre plus restrictive d’usage par rapport à une situation habituelle, une tarification unique d’un montant de 2 € sera appliquée jusqu’à nouvel ordre. Les prolongations d’abonnements seront donc effectuées ultérieurement, dès qu’un retour à la normale sera possible.

LES NAGEURS DE HAUT NIVEAU ONT RETROUVÉ LES BASSINS DEPUIS LE 9 JUIN.

Après élaboration et mise en place d’un protocole entre la Métropole de Montpellier et les clubs montpelliérains ou les pôles nationaux, respectant les règles sanitaires en vigueur, les sportifs de haut niveau, ceux du Montpellier Méditerranée Métropole UC Natation, du pôle France Sauvetage et du pôle France Triathlon ont pu reprendre les entrainements dans le bassin extérieur de 50m du Centre Nautique Neptune ce mardi 9 juin.

A NOTER : Dès le 15 juin, le Centre Nautique Neptune et les piscines Jean Vivès et Marcel Spilliaert ont également mis des bassins à disposition des organismes de formation afin qu’ils puissent faire passer les diplômes permettant d’assurer les missions essentielles de surveillance des piscines et des plages publiques et/ou privées.