SÈTE : Une course sportive et solidaire arrive en île singulière.

Du 14 au 26 juin, Thierry Danzin va parcourir 1000,5 kilomètres en solo, sans assistance et en autonomie totale, une aventure sportive contre la mucoviscidose avec une arrivée prévue au Mont Saint-Clair.

Attila – DR

Je m’appelle Thierry Danzin, alias Attila, 55 ans, sportif dans l’âme depuis mon enfance, j’ai pratiqué plusieurs sports individuels comme le triathlon et collectif comme le football loisir et depuis 3 ans le trail en montagne, en particulier l’Ultra ! Je vis dans le sud de la France, à Canohès, petit village

proche de Perpignan et j’ai décidé de rallier Saint Malo (35 – Ille et Vilaine) à Sète (34 – Hérault) en participant à la course mythique, la Mil’Kil, « les Milles Kilomètres de France ». Course à effectuer en 12 jours maximum, soit 288 heures, et avec comme défi de la réaliser en solo, sans assistance et en autonomie complète.

Un défi sportif, certes, mais une aventure humaine en devenir.

Le but de cette aventure sportive est d’associer l’association « Vaincre la Mucoviscidose » afin de donner mon souffle pour tous les enfants malades, atteints de la mucoviscidose et de récolter des fonds pour aider la recherche dans ce domaine.

A cette occasion vous pouvez participer à la collecte de dons en ligne et en y contribuant, vous permettrez à l’association de continuer à aider ses enfants en leur donnant une vie meilleure chaque jour.

https://mondefi.vaincrelamuco.org/projects/attila-s-run-courir-pour-une-vie



La mucoviscidose est une maladie génétique invisible qui détruit les poumons progressivement. La mucoviscidose provoque un épaississement du mucus qui tapisse les bronches et le pancréas, ce qui favorise infections pulmonaires et troubles digestifs. Elle entraîne une insuffisance respiratoire sévère et évolutive, contraignant à une vie quotidienne astreignante.

En France, 2 millions de personnes sont porteuses saines du gène de la mucoviscidose.

Tous les 3 jours, un enfant naît atteint de cette maladie soit 7’200 patients.

Vaincre la Mucoviscidose est une association de parents et de patients reconnue d’utilité publique.

Leurs 4 missions prioritaires : Guérir et Soigner, Améliorer la qualité de vie des patients, Informer et enfin sensibiliser.

Si vous souhaitez des informations complémentaires ◾www.vaincrelamuco.org

Rejoignez-moi en ligne pour me suivre sur ces 1000 kilomètres :

◾https://www.facebook.com/attila6659

◾https://sw3.solustop.com/courses/suivi-milkil2020-carto