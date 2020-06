HÉRAULT/GARD : Le gang des boulangeries écroué.

Entre le 30 mai et le 2 juin, 12 cambriolages ou tentatives de cambriolage ont été commis sur les départements de l’Hérault et du Gard, visant exclusivement des boulangeries.

Deux suspects ont été identifiés grâce à de nombreuses investigations et rapprochements rapidement effectués dans le cadre de l’enquête confiée à la compagnie de gendarmerie de Béziers.

Les enquêteurs sont parvenus à localiser les deux hommes en Gironde et ont procédé à leur interpellation le 10 juin dernier avec le renfort de gendarmes des groupements de la Gironde et des Landes, le peloton spécialisé de protection de la gendarmerie (PSPG) de Blaye et l’escadron de gendarmerie mobile (EGM) de Bouliac.

Illustration – DR

Au total, cette enquête aura mobilisé :

5 militaires de la brigade des recherches de Béziers, 2 enquêteurs de la brigade de Valras, 2 enquêteurs du détachement de Toulouse de l’OCLDI (office central de lutte contre la délinquance itinérante)

1 maître-chien du groupe d’investigations cynophile de Mont-de-Marsan…

Placés en garde à vue et transportés à Béziers, les deux hommes âgés respectivement de 33 ans et de 34 ans, originaires de Saint-Dizier (52), et au casier judiciaire déjà particulièrement chargé, ont finit par reconnaître l’intégralité des faits après avoir nié en être les auteurs.

Avec un véhicule équipé de fausses plaques, ils ciblaient des boulangeries en bordure de route dans lesquelles ils s’introduisaient par effraction à l’aide d’un pied de biche pour dérober les espèces conservées dans le tiroir-caisse.

Le préjudice total a été évalué à plus de 50’000 euros en sachant que 4’300 euros ont été saisis lors de leur interpellation.

Vendredi 12 juin, à l’issue de leur garde à vue, ils ont été déférés devant le parquet de Béziers qui a décidé de les faire juger en comparution immédiate des chefs d’usurpation de plaques d’immatriculation, de vols et tentatives de vols en réunion et avec effraction dans des commerces. Étant en récidive légale, ils encourent une peine maximale de 20 ans d’emprisonnement.

Le tribunal correctionnel a placé les deux hommes en détention provisoire dans l’attente de leur jugement qui aura lieu le 9 juillet 2020.