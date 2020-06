SÈTE : Déambulations revisitées pour la fête de la musique.

Chaque année, la fête de la musique marque le coup d’envoi de l’été, le 21 juin. Elle permet aux mélomanes en tout genre de se retrouver lors d’un événement festif et dansant, qui rassemble en France des milliers de personnes. À Sète, la Ville a décidé de la maintenir dans un format revisité.

Illustration – DR

En raison des précautions sanitaires liées au Covid 19, les animations ont été transformées. La Ville de Sète a choisi d’innover, de se réinventer pour offrir une fête de la musique en mouvement à ses habitants.

À défaut de pouvoir organiser des concerts statiques sur la voie publique, la musique sera omniprésente, dans les rues du centre-ville, sur les quais, aux abords des terrasses de café et restaurants et sur les canaux, orchestrée par un vivier d’artistes locaux. DJ, groupes et penas circuleront en continu, à pied, en camion et en bateau.

Des artistes mobiles

Des DJ se produiront en live sur des bateaux qui sillonneront les canaux du centre-ville et sur « truck stage », un camion muni d’une scène. Le collectif DJ People From Sète participe à l’évènement, composé de Jean-Marc C, Stef Konstan, Guy Lamour, Paul Brisco, 2FIK, Seb Sax, Sirk.

De 10 h 30 à 14 h, le camion partira de l’avenue Victor-Hugo, et ira jusqu’à la promenade du Lido en passant par le pont de Pierre, Civette, Savonnerie, Les Halles, Souras bas, Corniche. Puis il reprendra sa course de 18 h à 21 h 30, en partant de la Promenade du Lido, pour se rendre vers l’avenue Victor Hugo, avant de passer par la Corniche, Souras bas, les Halles, savonnerie, Civette, pont de Pierre.

Outre le camion, des musiciens déambuleront à pied dans les rues. De 10 h 30 à 14 h, la pena Bella Ciao et le groupe musical Les Mobil-Hommes parcourront le centre-ville. Les troubadours de l’An 2000, quant à eux, animeront l’avenue Victor Hugo. Enfin, La Pena del Amor se rendra aux quartiers de la Corniche et des quilles. Dans la soirée, de 18 h 30 à 21 h, le groupe Méli-Mélo distillera sa bonne humeur musicale en cœur de Ville.

Un hommage et une chanson entonnés en cœur

Autre particularité de cette année 2020, un spectacle musical réservé exclusivement au personnel soignant, malades et résidents sera organisé avec le soutien de la coordination Nationale de la Fête de la Musique. Il aura lieu à 16 h 30 dans le jardin des Pergolines, et sera animé par Les amis de Brassens. Pour finir cette journée en beauté, une chanson connue de tous sera chantée à l’unisson à 20 h, comme cela a été voulu par le Ministère de la Culture.