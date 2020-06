BÉZIERS : Impressionnant incendie aux portes de la ville.

Les sapeurs-pompiers de Béziers et Montady sont intervenus ce lundi vers 16h30 dans la cour d’un bâtiment où plusieurs véhicules étaient entreposés, au niveau de la route de Narbonne face à la station Dyneff sur la commune de Béziers.

A l’arrivée des secours, une dizaine de véhicules était en feu dans une cour menaçant un bâtiment administratif. D’importants moyens ont été demandés sur les lieux, 2 fourgons pompe-tonne spécialisés dans les deux urbains, un camion citerne grande capacité ainsi qu’un fourgon mousse grande puissance. Plusieurs lances ont été établies par les soldats du feu afin de protéger les habitations avoisinantes. Environ 5 personnes ont été évacuées du bâtiment menacé par sécurité.

Après plus d’une heure de lutte, les sapeurs-pompiers ont pu maîtriser l’incendie. Au total, 15 véhicules, 2 caravanes et une moto ont été détruits dans ce violent incendie et 4 autres voitures ont été particulièrement carbonisées.