PALAVAS-LES-FLOTS : Le centre de secours ouvert à l’année depuis ce mercredi.

La caserne des sapeurs-pompiers de Palavas-les-Flots est depuis ce mercredi, ouverte 24h/24 et 7j/7 avec une permanence d’une dizaine de personnels.

Crédit photo P.BESSIÈRE/IPH Média©

Pour l’occasion, Kleber Mesquida, Président du Conseil d’Administration du Service d’Incendie et de Secours de l’Hérault, Éric Florès, Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours et Chef du corps départemental des sapeurs pompiers de l’Hérault ainsi que le maire de la commune, Christian Jeanjean, accompagné d’élus, ont participé à la remise des écussons et le lancement d la saison estivale.

Crédit photo P.BESSIÈRE/IPH Média©

En fonction uniquement l’été depuis plusieurs années, la caserne des sapeurs-pompiers de Palavas-les-Flots sera maintenant ouverte en continue malgré des travaux encore à réaliser.

Crédit photo P.BESSIÈRE/IPH Média©

Crédit photo P.BESSIÈRE/IPH Média©

Désormais, une dizaine de personnels professionnels et volontaires sous la direction du lieutenant Didier Mellet vont assurer les interventions d’urgences sur la station balnéaire et les communes limitrophes. Le centre est à présent équipé de plusieurs véhicules, dont notamment une ambulance, un fourgon pompe-tonne spécialisé dans les feux urbains, un véhicule de secours médical et un véhicule de secours nautique.

Crédit photo P.BESSIÈRE/IPH Média©

Grâce à l’effort du SDIS 34, du département et de la commune, la caserne de Palavas-les-Flots est désormais opérationnelle. Christian Jeanjean s’en réjouit lui qui a toujours fait de la sécurité, une priorité sur sa commune.