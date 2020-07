POUSSAN : Une quinquagénaire brûlée lors d’un feu d’habitation.

INFO IPH – Ce mardi, vers 10h, les sapeurs-pompiers de l’Hérault ont été engagés sur le feu d’un petit mazet, route de Montbazin sur la commune de Poussan.

Illustration – DR

A l’arrivée des sapeurs-pompiers de Gigean, au lieu-dit Les Mazets, le feu concernait un petit mas ayant débordé sur un pavillon d’habitation ainsi qu’à la végétation avoisinante. La propriétaire de la maison, une femme âgée de 54 ans, voulant défendre son bien avec ses moyens, a été brûlé au niveau des bras.

Prise en charge, par les sapeurs-pompiers et un médecin, elle a été médicalisée sur place mais son état n’a pas nécessité d’hospitalisation. Des renforts du secteur ont été demandés sur les lieux afin de circonscrire au plus vite l’incendie. Plusieurs engins venus de Sète, Balaruc, Frontignan et Mèze ont alors été engagés. Vers 11h, le feu était maîtrisé grâce à l’effort des sapeurs-pompiers.