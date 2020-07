FORESTIERS-SAPEURS : Les anges-gardiens des forêts.

Ce mercredi, nous avons pu rencontrer, en pleine formation feux de forêts niveau 1, les sapeurs-forestiers du coeur d’Hérault du côté du lac du Salagou. Près dès le 6 juillet à attaquer une nouvelle saison estivale.

Les forestiers-sapeurs sont équipés de 4×4 – Crédit photo T.VARIN /IPH Média©

Depuis plus de 40 ans, les forestiers-sapeurs œuvrent à l’entretien et à la préservation des 200’000 hectares de garrigues, bois et forêts du département de l’Hérault.

Les 105 agents répartis en 15 groupes de 6 à 8 forestiers-sapeurs territorialisés, plus une équipe mobile de 6 agents basés à Gignac, sont à pied d’œuvre 10 mois sur 12 pour entretenir les équipements de défense des forêts contre les incendies répartis (DFCI) dans les forêts du département, soit les 17 tours de guet, 2’020 km de pistes, 231 citernes d’eau et les barrières.

Crédit photo S.RUSQUE/IPH Média©

Pendant 2 jours, une formation feux de forêts s’est déroulée du côté du lac du Salagou près de Clermont-l’Hérault, sous la direction de Guilhem Tricou, chef de groupe de Ganges. Une quinzaine de personnels ont donc été formée sur différentes techniques : cartographie, mise en pompe, utilisation des radios et des véhicules en hors chemin afin d’être prêt pour la saison qui débute ce 06 juillet.

Hugues Duplanil, chef de groupe du Caylar et formateur radio – Crédit photo T.VARIN/IPH Média ©

Étude de la cartographie – Crédit photo T.VARIN/IPH Média ©

« Notre travail consiste à 2 métiers dans un, nous avons 10 mois de l’année où nous œuvront sur la réparation et la création de pistes DFCI (défense de la forêt contre les incendies), les 2 autres mois, l’ensemble des effectifs des forestiers-sapeurs est intégrer à un dispositif de surveillance des massifs forestiers. » nous explique Hugues Duplanil, chef de groupe du Caylar et formateur.

Lewis Marchand, chef de groupe Clermont-l’Hérault et formateur – Crédit photo T.VARIN/IPH Média ©

Les forestiers-sapeurs du département ont une mission vitale dans tous les massifs héraultais. Leur action consiste à entretenir les forêts et à limiter ou d’éviter la propagation des feux en facilitant grandement l’intervention des sapeurs-pompiers, en cas d’incendie. Les forestiers-sapeurs assurent le débroussaillement des bords de pistes et des obligations légales de débroussaillement, pour environ 2 300 hectares de surfaces débroussaillées par an.

La conduite hors-routes – Crédit photo T.VARIN/IPH Média ©

En été

Pendant 10 semaines au cours de la saison estivale, les forestiers-sapeurs sont intégrés à l’ordre d’opération

départemental feux de forêt.

A ce titre, les forestiers-sapeurs participent activement à la surveillance et à la première intervention sur les départs de feux. Au total, 45 patrouilles armées sont réparties sur 53 îlots de surveillance identifiés dans le périmètre des 9 massifs forestiers du département.

Une patrouille armée est composée de 2 forestiers-sapeurs aux commandes d’un véhicule 4×4 équipé de 600 litres d’eau et du matériel hydraulique adapté (moto-pompe, tuyaux…).

Crédit photo T.VARIN/IPH Média ©

L’ensemble de ce dispositif est coordonné par liaison radio depuis le CODIS de Vailhauquès et le centre de régulation de Béziers. Tous les véhicules de patrouille sont équipés de GPS embarqués. Ce matériel permet la géolocalisation des véhicules de façon rapide et de dimensionner au mieux les moyens nécessaires.

Cette organisation mobile et adaptée conduit à une rapidité d’intervention ; ainsi les forestiers sapeurs sont primo-intervenants sur 90% des départs de feux de forêt avec un délai d’intervention moyen de 10 minutes, permettant de limite l’impact des feux de forêt. Le SDIS 34 prend ensuite le relais avec des moyens plus conséquents.

Guilhem Tricou, responsable de la formation – Crédit photo T.VARIN/IPH Média ©

« Cette formation de 2 jours a permis aux forestiers-sapeurs d’acquérir tous les techniques par le biais d’un travail théorique mais aussi d’ateliers. Ce jeudi, les effectifs ont même eu une mise en situation par l’intermédiaire du poste de régulation et ont été envoyés en équipes sur des simulations de feux dans le secteur du Salagou de manière à ce qu’ils se retrouvent dans des conditions réelles. »

Merci aux forestiers-sapeurs pour cette immersion.

Crédit photo S.RUSQUE/IPH Média©

CHIFFRES CLÉS

🔸 40 ans d’existence ;

🔸 2’020 km de pistes DFCI (Défense des forêts contre les incendies) ;

🔸 850 km de réseau de surveillance ;

🔸 105 forestiers-sapeurs du Département débroussaillent, élaguent, entretiennent le réseau de pistes, citernes et tours de guet de la DFCI ;

🔸 10 minutes : délai moyen d’intervention ;

🔸 45 patrouilles chaque été sont réparties sur 53 îlots de surveillance ;

🔸 3’780 km² de surface surveillée, soit 70% du département.