GARD : Un hangar de 4’000 m² en feu, 75 sapeurs-pompiers mobilisés.

Ce dimanche, vers 12h15, les sapeurs-pompiers du Gard, renforcés par leurs homologues du 34 et du 13, ont été engagés contre un violent feu de hangar dans la zone industrielle, avenue de la Mont Joye, commune d’Aigues-Mortes.

Crédit photo SDIS30

Les conditions de lutte ont été extrêmes pour les soldats du feu engagés sur ce sinistre (température, fort rayonnement et port de la tenue de protection).

Le feu intéressait un hangar d’une emprise au sol d’environ 4000 m2 et concernant 3 entreprises distinctes.

Au total, 30 engins et 75 sapeurs-pompiers ont été engagés sur cette opération.

Un poste de commandement est activé.

Un soutien sanitaire aux intervenants est mis en place avec un médecin et infirmier de sapeurs- pompiers.

A noter que 4 sapeurs-pompiers ont été légèrement blessés (coup de chaud) et sont pris en charge.

Une vingtaine de maisons situées sous le vent ont été évacuées. Une trentaine de personnes issues de ces évacuations ont été rassemblées dans la salle Le Flamengo mise à disposition.

Crédit photo SDIS30

L’origine de cet incendie est pour l’instant inconnue. Le feu est désormais sous contrôle mais les dégâts sont très importants. Du chômage technique est à prévoir pour les entreprises impactées.

Malgré les conditions difficiles, l’action massive des secours a permis de contenir le feu au hangar concerné. Les habitations et entreprises voisines ont été protégées. Il n’y a aucune victime civile.

Crédit photo SDIS30

Les autorités sont sur place et la zone est sécurisée par les forces de l’ordre.

L’opération va se poursuivre de longues heures pour parfaire l’extinction qui sera de longue durée.

Les sapeurs-pompiers du Gard demandent à la population de ne pas se rendre sur les lieux afin de ne

pas gêner l’action des secours.