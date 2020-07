CINÉMA CGR LATTES : Programmation du 08 au 14 juillet 2020.

Cette semaine au CGR de Lattes encore plus de nouveautés, encore plus d’événements et une avant-première à ne pas manquer…

LES NOUVEAUTÉS

TOUT SIMPLEMENT NOIR

Genre : Comédie

Date de sortie : 08/07/2020

Réalisé par Jean-Pascal Zadi, John Wax

Durée : 1h30.

Avec Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade, Lilian Thuram, Claudia Tagbo

SYNOPSIS

JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première grosse marche de contestation noire en France, mais ses rencontres, souvent burlesques, avec des personnalités influentes de la communauté et le soutien intéressé qu’il reçoit de Fary, le font osciller entre envie d’être sur le devant de la scène et véritable engagement militant…

Tous les jours : 11h00/13h50/16h00/18h00/20h00/22h00

SCOOBY !

Genre : Animation, comédie, Famille

Titre original : Scoob!

Date de sortie : 08/07/2020

Réalisé par Tony Cervone

Durée : 1h34.

SYNOPSIS

Dans SCOOBY!, on découvre comment Scooby et Sammy, amis pour la vie, se sont rencontrés et associés aux détectives en herbe Fred, Velma et Daphné pour créer la célèbre équipe Mystère et Cie. Après avoir résolu des centaines d’affaires et vécu d’innombrables aventures, Scooby et sa bande doivent désormais s’attaquer à leur énigme la plus redoutable : un complot destiné à déchaîner les forces du chien-fantôme Cerberus. Tandis qu’ils mettent tout en œuvre pour enrayer cette « acabocalypse » mondiale, nos amis découvrent que Scooby est porteur d’une lourde hérédité et qu’il est promis à un plus grand destin que quiconque aurait pu l’imaginer.

Tous les jours sauf Dim : 15h00 | 17h00 | 19h00

Dim : 14h40 | 16h45 | 18h45

En salle ICE :

Mer, Ven, Sam, Lun, Mar : 11h00 | 14h00 | 16h00 | 18h00 | 20h00

Jeu : 11h00 | 14h00 | 16h00 | 18h00

Dim : 11h00 | 13h45 | 15h40 | 17h40

LES NOUVEAUTÉS A PARTIR DU 14 JUILLET

ETE 85

Genre : Comédie, drame

Date de sortie : 14/07/2020

Réalisé par François Ozon

Durée : 1h40.

Avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge, Valéria Bruni Tedeschi, Melvil Poupaud





SYNOPSIS

Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la côte normande, est sauvé héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer l’ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu’un été ? L’été 85…

Mar : 13h30 | 15h40 | 17h55 | 20h00 | 22h10

DIVORCE CLUB

Genre : Comédie

Date de sortie : 14/07/2020

Réalisé par Michaël Youn

Durée : 1h48.

Avec Audrey Fleurot, Arnaud Ducret, Caroline Anglade, François-xavier Demaison, Youssef Hajdi





SYNOPSIS

Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi éperdument amoureux. Jusqu’au jour où il découvre en public que sa femme le trompe : humilié et plaqué dans la foulée ! Abattu et lâché par ses proches, Ben peine à remonter la pente jusqu’à ce qu’il croise le chemin de Patrick, un ancien ami lui aussi divorcé qui lui propose d’emménager chez lui. Patrick, au contraire de Ben, entend bien profiter de son célibat retrouvé et de tous les plaisirs auxquels il avait renoncé durant son mariage. Bientôt rejoints par d’autres divorcés, les fêtards quarantenaires ébauchent les premières règles du » Divorce Club « …

Mar : 13h30 | 15h40 | 17h45 | 20h05 | 22h00

LA VOIX DU SUCCÈS

Genre : Drame, ?, Romance

Titre original : The High Note

Date de sortie : 14/07/2020

Réalisé par NISHA GANATRA

Durée : 1h54.

Avec Dakota Johnson, Tracee Ellis Ross, Kelvin Harrison Jr., Bill Pullman, Zoe Chao

SYNOPSIS

Grace Davis est une superstar de la musique à l’ego surdimensionné mais proportionnel à son talent. Son assistante personnelle, Maggie, s’affaire à des tâches ingrates alors qu’elle rêve depuis qu’elle est enfant de devenir productrice de musique. Lorsque le manager de Grace lui fait une proposition qui pourrait transformer sa carrière, elle et Grace élaborent un plan qui pourrait changer leur vie pour toujours.

Mar : 14h00 | 16h30 | 19h40 | 22h00

L’AVENTURE DES MARGUERITE

Genre : Comédie

Date de sortie : 14/07/2020

Réalisé par Pierre Coré

Durée : 1h26.

Avec Lila Gueneau, Alice Pol, Clovis Cornillac, Nils Othenin-Girard, Gregori Derangere





SYNOPSIS

Marguerite et Margot ont toutes les deux douze ans, avec chacune sa famille, ses copains, ses problèmes… Et son époque. Car l’une vit en 1942 et l’autre en 2018. Mais c’est sans compter sur une mystérieuse malle magique qui les transporte chacune dans l’époque de l’autre. Margot et Marguerite ont un autre point commun : leur père n’est plus là, disparu en pleine 2ème Guerre Mondiale ou n’habitant plus à la maison. À 70 ans d’écart, elles se lancent dans une grande aventure pour retrouver leurs présents, explorant l’Histoire, mais aussi la mémoire de leurs familles.

Mar : 14h00 | 16h00 | 18h00 | 20h00 | 22h00

ÉVÈNEMENT

CHANTAL LADESOU

Genre : Divers

Date de sortie : 08/07/2020

Durée : 1h30.

SYNOPSIS

Alors qu’elle triomphe au cinéma dans « C’est quoi cette mamie » avec plus d’un million d’entrées, que Jean-Michel Ribes au Théâtre du Rond-Point lui remet Le Topor d’Or de « La Comédienne qui sort du cadre », que Laurent Ruquier la chahute et la chouchoute aux Grosses Têtes dont elle est sociétaire, Chantal Ladesou vient nous raconter ses nouvelles aventures que ses enfants lui font jouer : mère, belle-mère, grand-mère et ses quarante ans de mariage avec son mari Michel.Voix rauque, geste inné, esprit baroque, surprenante, gaffeuse et charmeuse pour rire,sourire et se moquer en oubliant que c’est de soi.Chantal Ladesou, un show qui traverse les générations !Are you ready ?

Mercredi 8 juillet à 20h00

INTERSTELLAR

Genre : Drame, science-fiction

Date de sortie : 05/11/2014

Réalisé par Christopher Nolan

Durée : 2h49.

Avec Matthew Mcconaughey, Anne Hathaway, Michael Caine, John Lithgow, Jessica Chastain





SYNOPSIS

Le film raconte les aventures d’un groupe d’explorateurs qui utilisent une faille récemment découverte dans l’espace-temps afin de repousser les limites humaines et partir à la conquête des distances astronomiques dans un voyage interstellaire.

Jeudi 9 juillet 20h00 en salle ICE

AVANT-PREMIERE

MON NINJA ET MOI

DIMANCHE À 11H00

Genre : Aventure, Animation, comédie

Titre original : Ternet Ninja

Date de sortie : 15/07/2020

Réalisé par Anders Matthesen, Thorbjørn Christoffersen

Durée : 1h21.

Avec Aloïs Agaësse-Mahieu, Stéphane Ronchewski, Adeline Chetail, Marie Chevalot

SYNOPSIS

Le jeune Alex, élève en classe de 5ème, vit dans une famille recomposée. Pour son anniversaire, il reçoit de la part de son oncle excentrique, de retour de Thaïlande, une poupée Ninja vêtue d’un étrange tissu à carreaux. Alex découvre que le jouet s’anime et qu’il parle !Le Ninja propose à Alex un pacte secret : il l’aide à devenir plus fort pour affronter ses peurs et ne pas se laisser intimider à la maison comme à l’école. En échange, Alex doit l’aider à accomplir une mystérieuse mission… Cette alliance faite d’amitié, de courage et d’humour transformera pour toujours ces deux improbables compagnons.

FILM PAR FILM

10 JOURS SANS MAMAN

Genre : Comédie

Date de sortie : 19/02/2020

Réalisé par Ludovic Bernard

Durée : 1h38.

Avec Franck Dubosc, Aure Atika, Alice David, Alexis Michalik, Héléna Noguerra

SYNOPSIS

Antoine, DRH d’une grande enseigne de bricolage, est en passe de devenir le numéro 1 de sa boîte. C’est le moment que choisit sa femme, Isabelle, pour faire une pause et prendre l’air quelques jours pour s’occuper d’elle. Antoine se retrouve alors seul à devoir gérer la maison et leur quatre enfants. Il est vite dépassé par les événements ! 10 jours sans maman qui risquent bien de faire capoter sa nomination.

Mer, Lun 19h45

Jeu, Ven 22h10

Sam 22h15

Dim 20h00

Mar 18h00

BAD BOYS FOR LIFE

Genre : Action, comédie

Date de sortie : 22/01/2020

Réalisé par Adil El Arbi, Bilall Fallah

+ Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Durée : 2h04.

Avec Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton

SYNOPSIS

Les Bad Boys Mike Lowrey et Marcus Burnett se retrouvent pour résoudre une ultime affaire.

Mer, Sam, Dim, Lun 19h30/22h00

Jeu 1940

Ven 19h45

BIRDS OF PREY, Harley Quinn

Genre : Action, aventure

Titre original : Harley Quinn: Birds of Prey

Date de sortie : 05/02/2020

Réalisé par Cathy Yan

Interdit aux -12 ans

Durée : 1h49.

Avec Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Ella Jay Basco





SYNOPSIS

Vous connaissez l’histoire du flic, de l’oiseau chanteur, de la cinglée et de la princesse mafieuse « BIRDS OF PREY » (ET LA FANTABULEUSE HISTOIRE D’HARLEY QUINN) est une histoire déjantée racontée par Harley en personne – d’une manière dont elle seule a le secret. Lorsque Roman Sionis, l’ennemi le plus abominable – et le plus narcissique – de Gotham, et son fidèle acolyte Zsasz décident de s’en prendre à une certaine Cass, la ville est passée au peigne fin pour retrouver la trace de la jeune fille. Les parcours de Harley, de la Chasseuse, de Black Canary et de Renee Montoya se télescopent et ce quatuor improbable n’a d’autre choix que de faire équipe pour éliminer Roman…

Mer : 22h00

Jeu, Ven : 19h45 | 22h00

Sam : 20h00 | 21h30

Dim, Lun : 21h30

DE GAULLE

Genre : Biopic

Date de sortie : 04/03/2020

Réalisé par Gabriel Le Bomin

Durée : 1h48.

Avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet, Catherine Mouchet, Pierre Hancisse

SYNOPSIS

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands seront bientôt à Paris. La panique gagne le gouvernement qui envisage d’accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir le cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, est son premier soutien, mais très vite les évènements les séparent. Yvonne et ses enfants se lancent sur les routes de l’exode. Charles rejoint Londres. Il veut faire entendre une autre voix : celle de la Résistance.

Mer, Jeu, Ven, Dim, Lun : 10h45 | 13h30 | 18h10 | 21h00

Sam : 10h45 | 13h30 | 18h10 | 20h30

Mar : 10h45 | 13h50 | 16h10 | 21h00

DUCOBU 3

Genre : Comédie

Date de sortie : 05/02/2020

Réalisé par Elie Semoun

Durée : 1h30.

Avec Elie Semoun, Mathys Gros, Émilie Caen, Frédérique Bel, Loïc Legendre

SYNOPSIS

Nouvelle rentrée des classes pour l’élève Ducobu, Léonie Gratin et l’instituteur Latouche. Mais cette année, un rival de taille pour Ducobu débarque à l’école : » TGV « , le roi de la triche 2.0. Alors que la situation financière de Saint-Potache devient désastreuse, les deux cancres vont devoir unir leurs créativités pour remporter un concours de chant et sauver leur école.

Tous les jours : 11h05

EN AVANT

Genre : Animation, fantastique

Titre original : Onward

Date de sortie : 04/03/2020

Réalisé par Dan Scanlon

Tous publics

Durée : 1h42.

Avec Thomas Soliveres, Pio Marmaï

SYNOPSIS

Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s’il reste encore un peu de magie dans le monde.

Mer, Jeu, Ven, Dim, Lun : 11h00 | 13h40 | 15h50 | 18h00

Sam : 11h00 | 13h45 | 16h00 | 18h15

Mar : 11h00 | 13h30 | 15h50 | 18h00

FILLES DE JOIE

Genre : Drame

Date de sortie : 22/06/2020

Réalisé par Frédéric Fonteyne, Anne Paulicevich

Interdit aux -12 ans

Durée : 1h31.

Avec Sara Forestier, Noémie Lvovsky, Annabelle Lengronne, Nicolas Cazalé, Jonas Bloquet

SYNOPSIS

Axelle, Dominique et Conso partagent un secret. Elles mènent une double vie. Elles se retrouvent tous les matins sur le parking de la cité pour prendre la route et aller travailler de l’autre côté de la frontière. Là, elles deviennent Athéna, Circé et Héra dans une maison close. Filles de joie, héroïnes du quotidien, chacune se bat pour sa famille, pour garder sa dignité. Mais quand la vie de l’une est en danger, elles s’unissent pour faire face à l’adversité.

Tous les jours sauf Mar : 16h15 | 22h15

Mar : 22h15

INVISIBLE MAN

Genre : Fantastique, Epouvante-horreur, thriller

Titre original : The Invisible Man

Date de sortie : 26/02/2020

Réalisé par Leigh Whannell

Interdit aux -12 ans

Durée : 2h05.

Avec Elisabeth Moss, Oliver Jackson-cohen, Harriet Dyer, Aldis Hodge, Storm Reid

SYNOPSIS

Cecilia Kass est en couple avec un brillant et riche scientifique. Ne supportant plus son comportement violent et tyrannique, elle prend la fuite une nuit et se réfugie auprès de sa sœur, leur ami d’enfance et sa fille adolescente.Mais quand l’homme se suicide en laissant à Cecilia une part importante de son immense fortune, celle-ci commence à se demander s’il est réellement mort. Tandis qu’une série de coïncidences inquiétantes menace la vie des êtres qu’elle aime, Cecilia cherche désespérément à prouver qu’elle est traquée par un homme que nul ne peut voir. Peu à peu, elle a le sentiment que sa raison vacille…

Mer, Jeu, Ven, Sam, Mar : 13h50 | 16h30 | 19h30

Dim, Lun : 13h50 | 16h30 | 19h15

Et en salle ICE:

Séances en Atmos :

Mer, Ven, Sam, Lun, Mar : 22h00

Dim : 19h35 | 22h00

JEUNESSE SAUVAGE

Genre : Drame

Date de sortie : 24/06/2020

Réalisé par Frédéric Carpentier

Durée : 1h20.

Avec Pablo Cobo, Darren Muselet, Léone François, Jérôme Bideau, Abdelkader Bouallaga

SYNOPSIS

Raphaël, le chef d’une bande de jeunes voleurs de rues, voit son autorité menacée par Kevin, son fidèle lieutenant. Pour garder le pouvoir, il doit affronter la trahison et un univers de plus en plus violent, où les armes remplacent les poings.

Mer, Jeu, Ven, Lun : 13h40

Dim : 13h45

Mar : 11h10

LA BONNE EPOUSE

Genre : Comédie

Date de sortie : 11/03/2020

Réalisé par Martin Provost

Durée : 1h49.

Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky, Edouard Baer, François Berléand

SYNOPSIS

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme libre ?

Mer, Jeu, Ven, Dim, Lun : 10h45 | 13h45 | 16h10 | 18h30 | 20h30

Sam : 10h45 | 13h45 | 16h10 | 18h30 | 21h00

Mar : 10h45 | 18h30 | 20h30

L’APPEL DE LA FORÊT

Genre : Aventure, drame, Famille

Titre original : The Call of the Wild

Date de sortie : 19/02/2020

Réalisé par Chris Sanders

Durée : 1h40.

Avec Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens, Karen Gillan, Bradley Whitford

SYNOPSIS

La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule lorsqu’il est brusquement arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de traîneau dans les étendues sauvages du Yukon canadien pendant la ruée vers l’or des années 1890. Buck va devoir s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à finalement trouver sa véritable place dans le monde en devenant son propre maître…

Tous les jours sauf Mar : 11h00 | 13h50

Mar : 10h50

LE CAS RICHARD JEWELL

Genre : Drame

Titre original : Richard Jewell

Date de sortie : 19/02/2020

Réalisé par Clint Eastwood

Durée : 2h09.

Avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates, Jon Hamm, Olivia Wilde

SYNOPSIS

En 1996, Richard Jewell fait partie de l’équipe chargée de la sécurité des Jeux d’Atlanta. Il est l’un des premiers à alerter de la présence d’une bombe et à sauver des vies. Mais il se retrouve bientôt suspecté… de terrorisme, passant du statut de héros à celui d’homme le plus détesté des Etats-Unis. Il fut innocenté trois mois plus tard par le FBI mais sa réputation ne fut jamais complètement rétablie, sa santé étant endommagée par l’expérience.

Tous les jours sauf Mar : 10h50 | 21h15

Mar : 21h15

LE VOYAGE DR DOLITTLE

Genre : Comédie, Famille

Titre original : Dolittle

Date de sortie : 05/02/2020

Réalisé par Stephen Gaghan

Durée : 1h42.

Avec Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Jessie Buckley, Michael Sheen, Jim Broadbent





SYNOPSIS

Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, l’excentrique Dr. John Dolittle, célèbre docteur et vétérinaire de l’Angleterre de la Reine Victoria s’isole derrière les murs de son manoir, avec pour seule compagnie sa ménagerie d’animaux exotiques.Mais quand la jeune Reine tombe gravement malade, Dr. Dolittle, d’abord réticent, se voit forcé de lever les voiles vers une île mythique dans une épique aventure à la recherche d’un remède à la maladie. Alors qu’il rencontre d’anciens rivaux et découvre d’étranges créatures, ce périple va l’amener à retrouver son brillant esprit et son courage.Au cours de sa quête, le docteur est rejoint par un jeune apprenti et une joyeuse troupe d’amis animaux, dont un gorille anxieux, un canard enthousiaste mais têtu, un duo chamailleur entre une autruche cynique et un joyeux ours polaire, et enfin un perroquet entêté, le plus fiable conseiller et confident de Dolittle.

Mer, Jeu, Ven, Lun : 10h55 | 15h35

Sam : 10h55 | 13h45

Dim : 15h45

Mar : 10h50

NOUS LES CHIENS

Genre : Animation

Titre original : The Underdog

Date de sortie : 22/06/2020

Réalisé par Oh Sung-yoon, Lee Choon-Baek

Tous publics

Durée : 1h42.

Avec Claire Tefnin, Franck Dacquin, Fabienne Loriaux, Pierre Le Bec, Steve Driesen

SYNOPSIS

Le chien est le meilleur ami de l’homme. Affectueux, fidèle… mais lorsqu’il vieillit ou se comporte mal, il est parfois abandonné comme un mouchoir souillé. Et lorsqu’il se retrouve seul face à la nature, l’instinct animal et l’esprit de meute reprennent le dessus. Solidaire, déterminée, notre petite bande de chiens errants va peu à peu réapprendre à se débrouiller seule. Et découvrir la liberté, au cours d’un extraordinaire voyage.

Tous les jours sauf Mar : 11h00 | 13h30 | 18h00

Mar : 11h00

PAPI SITTER

Genre : Comédie

Date de sortie : 04/03/2020

Réalisé par Philippe Guillard

Durée : 1h37.

Avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal, Camille Aguilar, Anne Girouard, Jean-François Cayrey

SYNOPSIS

Franck et Karine sont obligés de confier leur fille Camille, censée réviser son bac, à son grand-père André, gendarme retraité et psychorigide à souhait. La situation se gâte quand l’autre grand-père, Teddy, ancien gérant de boites de nuit peu fréquentables, débarque à l’improviste ! La cohabitation entre les papis s’avère plus que compliquée et Camille va profiter de leurs querelles pour vivre sa vie comme elle l’a décidé…

Mer, Lun : 16h00 | 21h50

Jeu, Ven, Dim : 16h00 | 22h10

Sam : 16h00 | 22h15

SONIC LE FILM

Genre : Aventure

Titre original : Sonic the Hedgehog

Date de sortie : 12/02/2020

Réalisé par Jeff Fowler

Durée : 1h40.

Avec Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter, Neal Mcdonough

SYNOPSIS

L’histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde qui arrive sur Terre, sa nouvelle maison. Sonic et son nouveau meilleur ami Tom font équipe pour sauver la planète du diabolique Dr. Robotnik, bien déterminé à régner sur le monde entier.

Mer, Jeu, Ven, Sam : 11h00 | 13h40 | 15h50 | 17h55

Dim : 11h00 | 13h40 | 15h50 | 18h00

Lun : 11h00 | 13h45 | 15h55 | 18h05

Mar : 10h55 | 13h40 | 15h50

THE BOY

Genre : Epouvante-horreur

Date de sortie : 27/01/2016

Réalisé par William Brent Bell

Interdit aux -12 ans

Durée : 1h37.

Avec Lauren Cohan, Rupert Evans, Ben Robson, Jim Norton, Diana Hardcastle

SYNOPSIS

Pour essayer d’échapper à son passé, Greta, une jeune Américaine, se fait engager comme assistante maternelle en Angleterre, dans une maison perdue en pleine campagne. À son arrivée, elle découvre qu’elle a été embauchée non pas pour s’occuper d’un petit garçon de 8 ans en chair et en os, mais d’une poupée de porcelaine grandeur nature. Seule dans la maison, loin de tout, Greta assiste à des événements tous plus étranges les uns que les autres. La poupée serait-elle vivante ? Il se trouve que Greta n’a pas seulement été engagée, elle a été choisie…

Tous les jours sauf Mar : 22h20

THE DEMON INSIDE

Genre : Epouvante-horreur

Titre original : The Assent

Date de sortie : 22/06/2020

Réalisé par Pearry Reginald Teo

Durée : 1h27.

Avec Robert Kazinsky, Peter Jason, Florence Faivre, Hannah Ward, Caden Dragomer

SYNOPSIS

Après trois années passées en prison pour la mort d’un enfant lors d’une séance d’exorcisme qui a mal tournée, le Père Lambert cherche sa rédemption auprès de Joel, un jeune père de famille qui soupçonne son fils d’être possédé…

Mer, Jeu, Ven, Dim, Lun : 20h30 | 22h25

Sam : 20h05 | 22h50

Mar : 22h20

THE GENTLEMAN

Genre : Action, film noir-policier

Date de sortie : 05/02/2020

Réalisé par Guy Ritchie

+ Avertissement : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Durée : 1h53.

Avec Matthew Mcconaughey, Hugh Grant, Charlie Hunnam, Michelle Dockery, Henry Golding

SYNOPSIS

Quand Mickey Pearson, baron de la drogue à Londres, laisse entendre qu’il pourrait se retirer du marché, il déclenche une guerre explosive : la capitale anglaise devient le théâtre de tous les chantages, complots, trahisons, corruptions et enlèvements… Dans cette jungle où l’on ne distingue plus ses alliés de ses ennemis, il n’y a de la place que pour un seul roi !

Tous les jours sauf Mar : 15h40

THE HUNT

Genre : Action, Epouvante-horreur, thriller

Date de sortie : 22/06/2020

Réalisé par Craig Zobel

Durée : 1h31.

Avec Betty Gilpin, Hilary Swank, Wayne Duvall, Glenn Howerton, Ike Barinholtz

SYNOPSIS

Sur fond d’obscure théorie du complot sur internet, un groupe de dirigeants se rassemble pour la première fois dans un manoir retiré, afin de se divertir en chassant de simples citoyens américains. Mais leurs sombres desseins vont être mis en péril par Crystal, une de leurs proies, capable de les battre à leur propre jeu. La jeune femme renverse les règles, et abat un par un les chasseurs qui la séparent de la mystérieuse femme qui tire les ficelles de ce passe-temps macabre.

Mer, Jeu, Ven, Lun : 17h45 | 20h10 | 22h15

Sam, Dim : 20h10 | 22h15

Mar : 18h00 | 20h10 | 22h15

LES PARFUMS

Genre : Comédie

Date de sortie : 01/07/2020

Réalisé par Grégory Magne

Durée : 1h40.

Avec Emmanuelle Devos, Gregory Montel, Gustave Kervern, Sergi Lopez, Zélie Rixhon

SYNOPSIS

Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée des fragrances et vend son incroyable talent à des sociétés en tout genre. Elle vit en diva, égoïste, au tempérament bien trempé. Guillaume est son nouveau chauffeur et le seul qui n’a pas peur de lui tenir tête. Sans doute la raison pour laquelle elle ne le renvoie pas.

Tous les jours sauf Mar : 11h00 | 13h40 | 15h50 | 18h00 | 20h10

Mar : 11h00 | 13h40 | 15h50 | 20h00