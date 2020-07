PALAVAS-LES-FLOTS : L’agora sport est de retour!

A partir de ce vendredi, 18h30 et jusqu’au 22 août se tiendra sur la plage du boulevard Sarrail à Palavas-les-Flots : l’Agora Sport. Le concept est simple du sport gratuit pendant plus d’un mois avec des coachs diplômés et motivés. Pas besoin d’aller chercher plus loin, il suffit de vous présenter avec votre serviette et votre bouteille d’eau et c’est parti!

Illustration – DR

Yoga, bootcamp, cardio boxing, zumba….plusieurs activités sportives sont proposées. L’ouverture de la saison se fera en présence d’Aurore Kichenin (Miss World France 2017) égérie de la ville de Palavas-les-Flots et marraine de l’Agora.

Illustration – DR

Pour la participation de ce vendredi, en vue du contexte actuel, le nombre de places est limitée vous pouvez bloquer dès à présent votre séance via le lien suivant : https://www.weezevent.com/zumba-opening?fbclid=IwAR3DY4OoMI7bWHh-MCbYG4uxi2CZSsysfi2b0eQ90TEVh2GD0aZr2QaoiAU. Vous pouvez également venir en spectateur.

LE PROGRAMME