LOUPIAN : Une centaine de sapeurs-pompiers mobilisés et environ 8 hectares de détruits.

Ce mardi, peu avant 16h, les sapeurs-pompiers du SDIS 34 ont été mobilisés sur un important feu de garrigue près de l’autoroute A9 sur la commune de Loupian.

Crédit photo T.PODÉROSO/IPH Média©

D’importants moyens ont été engagés avec 4 groupes d’intervention feux de forêt soit près de 80 sapeurs-pompiers et une vingtaine d’engins et les forestiers-sapeurs avec 4 équipages. Les centre de secours et d’incendie de Loupian, Mèze, Montagnac, Bouzigues, Balaruc, Frontignan, Cournonterral, Gigean ont été dépêchés sur les lieux.

Crédit photo T.PODÉROSO/IPH Média©

Dans un premier temps, les moyens aériens départementaux avec les 2 Air Tractors et l’hélicoptère de commandement ont été dépêchés sur le site afin d’effectuer un appui aux hommes au solr. Malgré plusieurs largages de l’hélicoptère et des avions, l’incendie a continué sa course vers le lieu-dit « Le Bosc » en direction de Villeveyrac.

Crédit photo T.PODÉROSO/IPH Média©

Le front de feu, faisant environ 100 mètres, les renforts aériens nationaux ont été demandés, 4 Canadairs sont rentrés en action. Après une quinzaine de largages, le feu a pu être fixé.

Crédit photo T.PODÉROSO/IPH Média©

Vers 18h15, le feu était maîtrisé. Selon nos informations, environ 8 hectares de végétation ont été détruits ce qui fait l’un des premiers gros incendie de cette saison.

A noter que plusieurs autres départs de feu ont été signalés notamment à Lignan-sur-Orb, Montpellier, Pézenas, Gigean.