SDIS 34 : Des moyens innovants face aux incendies.

Ce mardi matin, aux abords de l’aqueduc de Castries, Jacques Witkowski, préfet de l’Hérault et Kléber Mesquida, président du conseil départemental de l’Hérault, en présence d’Eric Florès, directeur du SDIS34 et des autorités de la police nationale et de la gendarmerie de l’Hérault ont présenté le dispositif de prévention et de lutte contre les feux de forêts mis en place pour la saison 2020 dans le département.

Crédit photo P.BESSIÈRE/IPH Média©

Cette matinée a permis de rencontrer les différents acteurs de ce dispositif : sapeurs-pompiers, bénévoles CCFF, forestiers-sapeurs, agents de l’Office nationale, la police rurale,…

Crédit photo P.BESSIÈRE/IPH Média©

Crédit photo N.PODÉROSO/IPH Média©

La cellule aérienne

Une présentation dynamique des moyens aériens a ensuite été proposée avec notamment la cellule départementale aérienne avec les 3 Air Tractor et l’hélicoptère du SDIS 34, une cellule unique en France. Les 3 avions sont équipés d’un monomoteur leur assurant une vitesse de croisière de 356 km/h et une vitesse de travail de 270 km/h, ils sont pourvus de cuve pour accueillir 3’000 litres d’eau ou de retardant.

Crédit photo SDIS34©

Autre avantage de ces appareils, ils disposent de trois heures d’autonomie de vol, un ordinateur de bord leur permet d’ouvrir plus ou moins grand les vannes pour réguler leurs largages, c’est-à-dire de vider leur soute en un ou plusieurs passages en fonction des besoins. Ces trois appareils sont d’une redoutable efficacité.

Crédit photo N.PODEROSO/IPH Média©

L’été, les conditions climatiques parfois accompagnées d’un régime de vent fort peuvent favoriser l’éclosion, la propagation et la reprise d’incendies de végétation. Les services de l’Etat et du Conseil départemental de l’Hérault, le Service départemental d’incendie et de secours, et les comités communaux feux de forêt se mobilisent donc pour assurer la surveillance des massifs à risque et contre les incendies de végétation.

Un poste de commandement spécialement dédié à la gestion des incendies et feux de forêt est activé au centre départemental des appels d’urgence (CDAU) durant la saison pour mieux coordonner les interventions en la matière et gérer les moyens de secours terrestres et aériens, mais surtout pour organiser quotidiennement le dispositif préventif de surveillance et de lutte adapté aux risques qui mobilisent environ 450 personnes sur le terrain.

Crédit photo P.BESSIÈRE/IPH Média©

Le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault déploie, chaque saison, des moyens à la fois pour exercer une surveillance active avec un maillage des massifs forestiers mais également pour mener la lutte rapidement et massivement sur tout incendie.

Il faut savoir que plus de 50% des feux sont liés à l’activité humaine, et malheureusement on constate que beaucoup de personnes mettent le feu en jettant leur cigarette (un feu sur 3 est causé par une cigarette).

Des moyens innovants

Dans le département de l’Hérault, l’utilisation des nouvelles technologies, la préservation de l’environnement et de la ressource en eau sont au cœur du dispositif de prévention des luttes contre les incendies.

Crédit photo N.PODÉROSO/IPH Média©

Le SDIS 34 a profité de cette matinée pour montrer les nouveaux outils dont disposent les sapeurs-pompiers de l’Hérault en matière de lutte contre les feux de forêt avec la présentation de :

La cellule drone CRID 34 qu dispose d’aéronefs pouvant grâce à leur rapidité de mise en place évaluer l’étendue d’un feu et si besoin être équipés de camera thermique pour déterminer les points chauds.

Des caméras qui scrutent les massifs forestiers (80 des garrigues et forêts sont sur surveillance).

Des nouveaux engins de lutte contre les feux de forêts (GLIFF) équipés de lance automatique et pilotable de l’intérieur du camion. Un outil qui pourra être utiliser notamment sur des feux péri-urbain par exemple.

Un hélicoptère de commandement, équipé d’une caméra haute-définition permettant de retransmettre en temps réel les images aériennes au poste de commandement.