Ce mardi matin, l’équipe d’IPH média a embarqué en totale immersion à bord de la vedette des affaires maritimes pour une opération « Sécurité en Mer » organisée par la direction départementale des territoires et de la mer de l’Hérault (DDTM34) sous l’autorité de la préfecture maritime.

En effet, le département de l’Hérault est une des destinations touristiques importantes où les activités nautiques de loisir constituent une tendance en plein essor, comme par exemple le stand-up paddle qui se démocratise de plus en plus. Avec les vacances, le sujet de la sécurité en mer refait toujours surface. L’occasion de rappeler quelques règles élémentaires aux plaisanciers.

9h30, nous embarquons à la capitainerie du port du Cap d’Agde à bord de la vedette « Deimos » des affaires maritimes avec 4 agents. La journée s’annonce sans trop de remous avec une météo clémente et une mer peu agitée, à croire que nous avons choisi notre jour…

Équipés de leur jumelles, les agents naviguent en regardant l’horizon. Pour l’opération, ils étaient surtout motivés par la sensibilisation et la prévention, tous les contrôles se sont passés avec bienveillance et sympathie. L’ensemble des plaisanciers était en règle : gilets de sauvetage à bord et conformes, connaissance des tailles des poissons pour la pêche, extincteur à bord, papiers en règle…

Environnement : Un aspect à ne pas négliger

Question environnementale, tous les plaisanciers ont été sensibles aux bonnes pratiques de la navigation en adoptant un bon comportement. Notamment dans la zone de mouillage écologique, autour du phare de Brescou, qui couvre 35 hectares autour de l’île où sont disposés 30 mouillages écologiques pour des bateaux allant jusqu’à 17 mètres. Dans cet espace règne un habitat remarquable par la présence de posidonies (plantes aquatiques) sur un substrat rocheux et volcanique rare. Ici, interdiction de détruire les fonds marins, la vitesse est limitée à 5 noeuds et l’ancre ne peut pas être jetée. Les bateaux s’amarrent aux bouées flottantes mises en place.

Quels services de contrôle interviennent en mer?

Pour ce type d’opération, plusieurs unités intervenantes :

La gendarmerie nationale

La gendarmerie marine

Les affaires maritimes (cadre maritime et cadre lagunaire)

Les douanes

La police municipale (dans la bande des 300 mètres)

La police nationale (peut procéder à des interventions également)

Toutes ces unités agissent ensemble pour un contrôle sur l’environnement marin, la protection du biotope et une lutte contre la pollution.

Un accent a été mis sur la responsabilité individuelle, il faut préparer la saison en sensibilisant sur la pêche, mais également sur toutes les pratiques sportives nautiques.

Une surveillance renforcée sur les pratiques telles que scooter des mers, bouées tractées, parachutes ascensionnels, va s’accentuer avec la saison. En effet, l’été est propice aux pratiques nautiques et tout le monde doit trouver sa place, il suffit simplement que le respect soit le maître mot.

Pour nous retour à quai, à 12h, mais pour les agents, la journée ne fait que commencer…

