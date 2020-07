HÉRAULT : Où voir un feu d’artifice ?

En raison des restrictions sanitaires en cours, de nombreux feux d’artifices ont été annulés le 13 et 14 juillet. Seuls quelques communes du département vont illuminer le ciel héraultais. En voici la petite liste…

En effet, une multitude de communes a décidé d’annuler leur festivité du 13 et 14 juillet, notamment le feu d’artifice comme à Montpellier, Balaruc, Sète, Castelnau, Lunel, Palavas, La Grande-Motte,… Le but étant tout simplement d’éviter les rassemblements.

Seules quelques municipalités ont maintenu l’événement, soit en version classique, soit en version revisité, avec quelques innovations.

◾Lundi 13 juillet

– 22h / MONTARNAUD : Feu d’artifice parking Super U

– 22h30 / BESSAN : feu d’artifice, au stade Francis Casalta, avenue Condorcet.

– 22h15 / BÉZIERS : feu d’artifice, tiré du Pont Canal.

– 22h30 / BAILLARGUES : Feu d’artifice inédit tiré de 5 points différents de la ville.

◾Mardi 14 juillet 2020

– 22h30 / FRONTIGNAN : Feu d’artifice tiré en hauteur. Afin d’éviter les rassemblements et pour que chacun puisse respecter les distances avec les autres, cette année le feu d’artifice sera tiré à grande hauteur et donc visible de nombreux endroits, à l’horizon dégagé, de Frontignan et de la plage.

– 23h / AGDE : Embrasement du Fort Brescou visible de l’avant-port, de la plage Richelieu ou du Mail de Rochelongue.

