PUÉCHABON : Les gendarmes stoppent une Freeparty.

Ce vendredi 10 juillet, 50 gendarmes des brigades de Clermont-l’Hérault, Gignac, Ganges, de la compagnie de Lodève et du melon de sécurité et d’intervention de la gendarmerie du département sont intervenus pour mettre un terme à une Freeparty qui se déroulait entre Puéchabon et Viols-en-Laval.

Cette manifestation, non autorisée, a été organisée dans une absence totale de geste barrière et a participé fortement à la propagation du Covid-19.

Les militaires ont procédé à :

– 100 interpellations;

– 4 contraventions de 5ème catégorie pour les organisateurs de l’événement ;

– la saisie de 14 enceintes, 4 tables de mixage, 2 groupes électrogène et 1 véhicule utilitaire.

