PALAVAS-LES-FLOTS : Ce soir, la nouvelle Miss 2020 sera élue.

Ce soir, à partir de 21h, aura lieu l’élection de Miss Palavas 2020 à la Guinguette, sur la rive gauche. Un show de plus de 2h en présence Lucie Caussanel, Miss Languedoc 2019 et finaliste Miss France 2020.

Le show se déroulera rive gauche – Crédit photo P.BESSIÈRE/IPH Média©

Au total, 9 candidates vont défiler lors d’un défilé chorégraphié avec 2 passages en robe de soirée puis 1 passage en tenue balnéaire. Un concours de beauté annuel indémodable pour devenir l’ambassadrice de la commune de Palavas-les-Flots.

Les prétendantes

1- Aurelie Pinet

2 – Salomé Scherer

3 – Cindy Vallet

4 – Emilie Nassef

5 – Margaux Marin

6 – Stéphanie Monfort

7 – Marie-Amélie Dulion

8 – Deborah Cousin

9 – Myriam Bouchark

Pour parfaire la soirée et en attente des délibérations, le public et le jury pourra apprécier le show des Miss régionales avec Lucie Caussanel, Miss Languedoc, sa 4ème dauphine, Miss Palavas 2019, Miss Hérault 2019 et Miss Petite-Camargue 2018. Un show en musique avec notamment les magnifiques robes de mariée de la créatrice Isabelle Duperé…

Pour le résultat, il faudra attendre 23h30 pour connaître la nouvelle Miss Palavas 2020.