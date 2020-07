BÉZIERS : 5 blessés dont un enfant de 5 ans dans une collision.

Ce dimanche, vers 16h, sur la commune de Béziers, les sapeurs-pompiers de l’Hérault sont intervenus boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny suite à une collision entre deux véhicules.

Illustration – IPH Média ©

D’importants moyens ont été mobilisés par le SDIS 34 avec 4 ambulances et 2 véhicules de secours médical. A l’arrivée des sapeurs-pompiers, 5 victimes ont été constatées et prises en charge pour des blessures superficielles et des traumatismes dus aux ceintures.

Selon nos informations, parmi les blessés, un enfant de 5 ans a été médicalisé pour une légère plaie à la tête et une femme enceinte, âgée d’une trentaine d’années, très choquée qui a été transférée sur le centre hospitalier de Béziers pour des examens complémentaires.

Les policiers de la sécurité publique du commissariat central de Béziers sont chargés de l’enquête.