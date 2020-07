INSOLITE : Trois pluies d’étoiles filantes vous attendent dès ce soir.

Cette semaine, un magnifique ballet nocturne illuminera le ciel d’été. Dès le coucher du Soleil, trois pluies d’étoiles filantes transperceront la nuit pour le plus grand plaisir des amoureux d’astronomie. Un spectacle à ne louper sous aucun prétexte.

Illustration – DR

C’est le moment de lever les yeux au ciel. À partir de ce soir et jusqu’au mercredi 29 juillet, trois essaims de météores seront visibles à la tombée de la nuit. Le premier, moins spectaculaire que les Delta Aquarides Sud, est celui des Piscis Austrinides. Ce dernier est actif depuis le 15 juillet et se terminera le 10 août prochain.

Si les conditions météorologiques sont réunies, il sera alors possible d’observer jusqu’à cinq météores par heure. Cependant, seuls les plus brillants seront visibles à l’œil nu. Pour les observer, il suffit de regarder en direction de la constellation du Poisson Austral, au-dessus de l’horizon sud vers 2H45.

Pour apprécier la beauté de ce spectacle naturel, la Nasa recommande de s’allonger et d’observer entre le zénith et l’horizon, en direction de la constellation du Verseau. Les habitants de l’hémisphère Sud profiteront d’un évènement un peu plus intense que dans le Nord, le radiant étant plus haut au Sud. Dernier conseil, la pluie d’étoiles filantes s’observe mieux avant le lever du soleil, loin de la pollution atmosphérique.

Un rendez-vous qui promet d’émerveiller petits et grands.