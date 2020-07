CINÉMA CGR LATTES : Programmation du 29 juillet au 04 août 2020.

Cette semaine au CGR de Lattes, une quantité importante de sorties cinéma pour petits et grands ce mercredi… En plus jusqu’au 11 août profitez des offres duo et trio (offre réservée aux porteurs de la carte)

LES SORTIES DE LA SEMAINE

BIG FOOT FAMILY

Genre : Animation, comédie

Titre original : The Son of Bigfoot

Date de sortie : 05/08/2020

Réalisé par Ben Stassen, Jérémie Degruson

Durée : 1h32.

Avec Kylian Trouillard

SYNOPSIS

Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la star des médias. Au grand dam de son fils Adam qui rêvait d’une vie de famille paisible. L’adolescent essaye de dompter les incroyables pouvoirs hérités de son père et trouve réconfort auprès de la folle ménagerie abritée sous son toit.Lorsque Bigfoot est alerté par des militants écolos, il s’envole pour l’Alaska, bien décidé à combattre les méfaits de la société pétrolière X-Trakt. Quelques jours plus tard, le monde entier est sous le choc : l’aventurier velu a disparu.Le sang d’Adam ne fait qu’un tour. Cap sur le Grand Nord avec sa mère Shelly, Trapper un raton-laveur intrépide et Wilbur l’ours maladroit, pour retrouver son super-papa..

Tous les jours : 14h55 | 16h50

BLANCHE NEIGE, LES SOULIERS ROUGES ET LES SEPT NAINS

Genre : Animation, Famille

Titre original : Red Shoes and the Seven Dwarfs

Date de sortie : 29/07/2020

Réalisé par Hong Sung-Ho

Durée : 1h32.

Avec Melha Bedia, Clément Moreau, Thibaut Belfodil, Pascal Nowak, Nathanel Alimi

SYNOPSIS

Des princes transformés en nains viennent à l’aide d’une princesse dont la beauté est cachée dans ses souliers. Ici, le conte de fées s’amuse de notre obsession du paraître. Mais comme dans tous les contes, c’est l’amour qui sauvera tous les personnages.

Tous les jours sud dimanche : 13h55/15h55 Dimanche 11h05/13h55/15h55/19h05

DREAMS

Genre : Animation, Famille

Titre original : Drømmebyggerne

Date de sortie : 29/07/2020

Réalisé par Tonni Zinck, Kim Hagen Jensen

Tous publics

Durée : 1h21.

Avec Audrey D’Hulstère, Lola Dubini, Steve Driesen, Esther Aflalo, Maxime Donnay

SYNOPSIS

Emma est une jeune fille qui partage sa chambre avec Coco son cochon d’Inde. Une nuit, dans son sommeil, elle bascule dans un monde merveilleux. Elle découvre alors qu’elle a le pouvoir d’entrer dans le monde des rêves et de changer le futur. Sa vie devient extraordinaire ! Jusqu’au jour où revenir dans le monde réel s’avère plus compliqué que prévu…

Tous les jours sauf Dim : 14h00 | 16h00 | 17h50

Dim : 11h10 | 14h00 | 16h00 | 17h50

T’AS PECHO

Genre : Comédie

Date de sortie : 29/07/2020

Réalisé par Adeline Picault

Durée : 1h38.

Avec Paul Kircher, Inès d’Assomption, Ramzy Bédia, Vincent Macaigne, Sophie-Marie Larrouy















SYNOPSIS

Arthur, 15 ans, a un coup de foudre pour Ouassima, qui ne le regarde même pas… Alors que lui n’a jamais pécho, elle sort avec Matt, le beau gosse du collège. Pour s’approcher d’elle, Arthur rassemble une bande de losers célibataires et lui propose de leur donner des cours de péchotage, à 10 euros la leçon. Dans les vestiaires de la piscine, débute alors un long apprentissage intime et collectif sur « les filles et l’amour : mode d’emploi ».

Tous les jours sauf Dim : 13h45 | 15h50 | 17h55 | 20h00

Dim : 11h00 | 13h45 | 15h50 | 17h55 | 20h00

TERRIBLE JUNGLE

Genre : Aventure, comédie

Date de sortie : 29/07/2020

Réalisé par Hugo Benamozig, David Caviglioli

Durée : 1h31.

Avec Catherine Deneuve, Vincent Dedienne, Alice Belaïdi, Jonathan Cohen, Stéphan Beauregard

SYNOPSIS

Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier les Otopis, un peuple mystérieux d’Amazonie. C’est aussi l’occasion pour lui de s’éloigner de l’emprise de sa mère, la possessive Chantal de Bellabre. Mais celle-ci, inquiète pour lui, décide de partir à sa recherche en s’aventurant dans l’étrange forêt amazonienne.

Tous les jours sauf Dim : 13h45 | 15h45 | 18h00 | 20h00

Dim : 11h00 | 13h45 | 15h45 | 18h00 | 20h00

INCEPTION

Genre : Science-fiction, thriller

Date de sortie : 12/08/2020

Réalisé par Christopher Nolan

Durée : 2h28.

Avec Leonardo Dicaprio, Marion Cotillard, Ellen Page, Cillian Murphy, Michael Caine

SYNOPSIS

Dom Cobb est un voleur expérimenté – le meilleur qui soit dans l’art périlleux de l’extraction : sa spécialité consiste à s’approprier les secrets les plus précieux d’un individu, enfouis au plus profond de son subconscient, pendant qu’il rêve et que son esprit est particulièrement vulnérable. Très recherché pour ses talents dans l’univers trouble de l’espionnage industriel, Cobb est aussi devenu un fugitif traqué dans le monde entier qui a perdu tout ce qui lui est cher. Mais une ultime mission pourrait lui permettre de retrouver sa vie d’avant – à condition qu’il puisse accomplir l’impossible : l’inception. Au lieu de subtiliser un rêve, Cobb et son équipe doivent faire l’inverse : implanter une idée dans l’esprit d’un individu. S’ils y parviennent, il pourrait s’agir du crime parfait. Et pourtant, aussi méthodiques et doués soient-ils, rien n’aurait pu préparer Cobb et ses partenaires à un ennemi redoutable qui semble avoir systématiquement un coup d’avance sur eux. Un ennemi dont seul Cobb aurait pu soupçonner l’existence.

Tous les jours : 19h30

THE VIGIL

Genre : Epouvante-horreur

Date de sortie : 29/07/2020

Réalisé par Keith Thomas (II)

Interdit aux -12 ans

Durée : 1h30.

Avec Dave Davis, Menashe Lustig, Malky Goldman, Lynn Cohen, Fred Melamed

SYNOPSIS

New York, Brooklyn. Après avoir quitté la communauté juive orthodoxe, Yakov, à court d’argent comme de foi, accepte à contrecœur d’assurer la veillée funèbre d’un membre décédé de ce groupe religieux. Avec la dépouille du défunt pour seule compagnie, il se retrouve bientôt confronté à des phénomènes de plus en plus inquiétants…

Tous les jours sauf Dim : 13h50 | 18h00 | 20h05

Dim : 13h50 | 16h00 | 20h05

FILM PAR FILM

ADORABLES

Genre : Comédie

Date de sortie : 22/07/2020

Réalisé par Solange Cicurel

Avec Elsa Zylberstein, Lucien Jean-Baptiste, Ioni Matos, Max Boublil, Hélène Vincent

SYNOPSIS

Emma et Victor sont les parents de Lila.Alors qu’elle fête ses 14 ans, Lila commence sa crise d’ado et passe d’une enfant parfaite à une adolescente insupportable. Victor tente d’apaiser les tensions mais entre mère et fille, la guerre est déclarée ! Tous les coups sont permis et plus question d’être adorables…

Tous les jours sauf dimanche : 13h55/15h55/20h00. Dimanche 11h10/13h55/20h00

DIVORCE CLUB

Genre : Comédie

Date de sortie : 14/07/2020

Réalisé par Michaël Youn

Durée : 1h48.

Avec Audrey Fleurot, Arnaud Ducret, Caroline Anglade, François-xavier Demaison, Youssef Hajdi







SYNOPSIS

Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi éperdument amoureux. Jusqu’au jour où il découvre en public que sa femme le trompe : humilié et plaqué dans la foulée ! Abattu et lâché par ses proches, Ben peine à remonter la pente jusqu’à ce qu’il croise le chemin de Patrick, un ancien ami lui aussi divorcé qui lui propose d’emménager chez lui. Patrick, au contraire de Ben, entend bien profiter de son célibat retrouvé et de tous les plaisirs auxquels il avait renoncé durant son mariage. Bientôt rejoints par d’autres divorcés, les fêtards quarantenaires ébauchent les premières règles du » Divorce Club « …

Tous les jours sauf Dim : 13h30 | 15h45 | 17h45 | 20h00

Dim : 10h55 | 13h30 | 15h45 | 17h45 | 20h00

EN AVANT

Genre : Animation, fantastique

Titre original : Onward

Date de sortie : 04/03/2020

Réalisé par Dan Scanlon

Tous publics

Durée : 1h42.

Avec Thomas Soliveres, Pio Marmaï

SYNOPSIS

Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s’il reste encore un peu de magie dans le monde.

Dim : 10h55

ETE 85

Genre : Comédie, drame

Date de sortie : 14/07/2020

Réalisé par François Ozon

Durée : 1h40.

Avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge, Valéria Bruni Tedeschi, Melvil Poupaud





SYNOPSIS

Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la côte normande, est sauvé héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer l’ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu’un été ? L’été 8

Tous les jours sauf Dim : 20h00

Dim : 10h55 | 20h00

INVISIBLE MAN

Genre : Fantastique, Epouvante-horreur, thriller

Titre original : The Invisible Man

Date de sortie : 26/02/2020

Réalisé par Leigh Whannell

Interdit aux -12 ans

Durée : 2h05.

Avec Elisabeth Moss, Oliver Jackson-cohen, Harriet Dyer, Aldis Hodge, Storm Reid

SYNOPSIS

Dans le dernier opus de la saga mythique, Ip Man se rend aux Etats-Unis à la demande de Bruce Lee afin d’apaiser les tensions entre les maîtres locaux du Kung-fu et son protégé. Il se retrouve très vite impliqué dans un différend raciste entre les forces armées locales et une école d’arts martiaux chinoise établie dans le quartier de Chinatown à San Francisco. Dans une apothéose de combats ultra-maîtrisés, avec la grâce et la sérénité qui le caractérisent, Donnie Yen donne vie, pour la première fois sur grand écran en France, au légendaire maître chinois de Wing Chun.

Tous les jours : 19h40

IP MAN 4

Genre : Action, Biopic, drame, Arts Martiaux

Titre original : Yip Man 4

Date de sortie : 22/07/2020

Réalisé par Wilson Yip

Durée : 1h45.

Avec Donnie Yen, Scott Adkins, Danny Kwok-Kwan Chan, Vanness Wu, Yue Wu





SYNOPSIS

Dans le dernier opus de la saga mythique, Ip Man se rend aux Etats-Unis à la demande de Bruce Lee afin d’apaiser les tensions entre les maîtres locaux du Kung-fu et son protégé. Il se retrouve très vite impliqué dans un différend raciste entre les forces armées locales et une école d’arts martiaux chinoise établie dans le quartier de Chinatown à San Francisco. Dans une apothéose de combats ultra-maîtrisés, avec la grâce et la sérénité qui le caractérisent, Donnie Yen donne vie, pour la première fois sur grand écran en France, au légendaire maître chinois de Wing Chun.

Tous les jours : 17h40 | 19h45

LA PAT’PATROUILLE

Genre : Animation

Date de sortie : 15/07/2020

Durée : 0h59.

SYNOPSIS

C’est parti pour La Grande Course de la Grande Vallée et la Pat’ Patrouille est là pour aider les pilotes. Mais lorsqu’Ayrton la Flèche, le grand champion, se blesse, seul Marcus peut le remplacer ! Le dalmatien tout feu tout flamme devra s’entraîner et se surpasser grâce à tous ses amis pour espérer remporter la coupe !Rejoignez la Pat’ Patrouille dans une aventure inédite et aidez vos chiots préférés dans leur mission lors d’une séance interactive ! Êtes-vous prêts à les encourager et à répondre aux questions ? Aucune mission n’est trop dure car la Pat’ Patrouille assure !

Tous les jours sauf Dim : 13h30 | 16h00

Dim : 11h00 | 13h30 | 16h00

LES AVENTURES DES MARGUERITE

Genre : Comédie

Date de sortie : 14/07/2020

Réalisé par Pierre Coré

Durée : 1h26.

Avec Lila Gueneau, Alice Pol, Clovis Cornillac, Nils Othenin-Girard, Gregori Derangere







SYNOPSIS

Marguerite et Margot ont toutes les deux douze ans, avec chacune sa famille, ses copains, ses problèmes… Et son époque. Car l’une vit en 1942 et l’autre en 2018. Mais c’est sans compter sur une mystérieuse malle magique qui les transporte chacune dans l’époque de l’autre. Margot et Marguerite ont un autre point commun : leur père n’est plus là, disparu en pleine 2ème Guerre Mondiale ou n’habitant plus à la maison. À 70 ans d’écart, elles se lancent dans une grande aventure pour retrouver leurs présents, explorant l’Histoire, mais aussi la mémoire de leurs familles.

Tous les jours : 18h00 | 20h10

MON NINJA ET MOI

Genre : Aventure, Animation, comédie

Titre original : Ternet Ninja

Date de sortie : 15/07/2020

Réalisé par Anders Matthesen, Thorbjørn Christoffersen

Durée : 1h21.

Avec Aloïs Agaësse-Mahieu, Stéphane Ronchewski, Adeline Chetail, Marie Chevalot

SYNOPSIS

Le jeune Alex, élève en classe de 5ème, vit dans une famille recomposée. Pour son anniversaire, il reçoit de la part de son oncle excentrique, de retour de Thaïlande, une poupée Ninja vêtue d’un étrange tissu à carreaux. Alex découvre que le jouet s’anime et qu’il parle !Le Ninja propose à Alex un pacte secret : il l’aide à devenir plus fort pour affronter ses peurs et ne pas se laisser intimider à la maison comme à l’école. En échange, Alex doit l’aider à accomplir une mystérieuse mission… Cette alliance faite d’amitié, de courage et d’humour transformera pour toujours ces deux improbables compagnons.

Tous les jours sauf Dim : 14h00 | 16h00 | 18h00

Dim : 11h10 | 14h00 | 16h00 | 18h00

SCOOBY

Genre : Animation, comédie, Famille

Titre original : Scoob!

Date de sortie : 08/07/2020

Réalisé par Tony Cervone

Durée : 1h34.

SYNOPSIS

Dans SCOOBY!, on découvre comment Scooby et Sammy, amis pour la vie, se sont rencontrés et associés aux détectives en herbe Fred, Velma et Daphné pour créer la célèbre équipe Mystère et Cie. Après avoir résolu des centaines d’affaires et vécu d’innombrables aventures, Scooby et sa bande doivent désormais s’attaquer à leur énigme la plus redoutable : un complot destiné à déchaîner les forces du chien-fantôme Cerberus. Tandis qu’ils mettent tout en œuvre pour enrayer cette « acabocalypse » mondiale, nos amis découvrent que Scooby est porteur d’une lourde hérédité et qu’il est promis à un plus grand destin que quiconque aurait pu l’imaginer.

Tous les jours sauf Dim : 13h30 | 15h30 | 17h30 | 19h30

Dim : 11h00 | 13h30 | 15h30 | 17h30 | 19h30

TOUT SIMPLEMENT NOIR

Genre : Comédie

Date de sortie : 08/07/2020

Réalisé par Jean-Pascal Zadi, John Wax

Durée : 1h30.

Avec Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade, Lilian Thuram, Claudia Tagbo

SYNOPSIS

JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première grosse marche de contestation noire en France, mais ses rencontres, souvent burlesques, avec des personnalités influentes de la communauté et le soutien intéressé qu’il reçoit de Fary, le font osciller entre envie d’être sur le devant de la scène et véritable engagement militant…

Tous les jours : 13h45 | 15h50 | 17h55 | 20h00