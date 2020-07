PALAVAS-LES-FLOTS : La musique s’invite à la 3ème édition, les organisateurs lancent un appel.

Le rendez-vous sportif et caritatif dès 29 et 30 août complète sa programmation avec des performances musicales en live. L’occasion pour les groupes, musiciens, chanteurs et DJ de l’Occitanie de se produire au profit d’une belle cause, celle des enfants malades et en situation de handicap.

Crédit photo 24h Saint-Pierre ©

Le concept : donner sa voix ou partager quelques notes en faveur des enfants soutenus par la Fondation Saint-Pierre et pour lesquels tous les participants seront présents lors de ce week-end.

Parmi les candidatures et suite à une sélection du jury, les 6 groupes ou artistes retenus donneront un showcase en live durant 45 minutes, samedi ou dimanche, dans le cadre exceptionnel de la Plage des Coquilles à Palavas-les-Flots.

Les artistes ont jusqu’au dimanche 9 août (minuit) pour envoyer leur candidature avec biographie, maquettes, vidéos et autres informations à l’adresse suivante : 24hsp@fondationsaintpierre.org

ENVOI DES CANDIDATURES ICI