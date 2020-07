SANTÉ PUBLIQUE : Contrôles dans les transports en commun de la métropole.

Suite aux mesures en place face à la situation sanitaire actuelle, des contrôles des transports en commun de Montpellier Méditerranée Métropole ont été effectués par les gendarmes.

Crédit photo Gendarmerie de l’Hérault ©

Cette opération a mobilisé plus de 30 gendarmes de la compagnie de Castelnau-Le-Lez. Ce dispositif d’envergure a permis de contrôler le respect des gestes barrières et assurer la sécurité à l’intérieur des lignes de TRAM et de bus de la métropole et des abords immédiats.

Crédit photo Gendarmerie de l’Hérault ©

Deux infractions pour non port du masque ont été relevées pendant ces opérations visant la sécurité des agents et voyageurs. Un positif dans l’ensemble…