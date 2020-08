PÉROLS : Impressionnant incendie aux portes de Montpellier.

Ce vendredi, vers 18h30, les sapeurs-pompiers de l’Hérault sont intervenus route de la mer sur la commune de Pérols pour un feu d’entrepôt généralisé dans les anciens magasins Kiabi, Darty et Besson.

Crédit photo G.BESSIÈRE/IPH Média ©

D’importants moyens ont tout de suite été engagés, avec une cinquantaine de sapeurs-pompiers venus des centres de La Paillade, Montaubérou, Castries Pignan, Palavas, Gigean et Saint-Mathieu-de-Tréviers.

Crédit photo SDIS34 ©

Vers 19h30, le feu étant généralisé à l’ensemble de l’entrepôt de 10’000 m², les sapeurs-pompiers ont déployés 2 grande-échelle et 4 fourgons spécialisés dans les feux urbains pour lutter contre les flammes. Selon certains témoins, la fumée noire et opaque était visible depuis Marseillan, Agde, Sète et même la Grande-Motte.

Crédit photo SDIS34 ©

Crédit photo G.BESSIÈRE/IPH Média ©

Vers 21h15, le feu, grâce à l’effort des sapeurs-pompiers était maîtrisé. Une longue opération de surveillance et de noyages des points chauds va être mise en place par le soldats du feu.

Ce samedi matin, les sapeurs-pompiers sont encore sur place, des fumées sont encore visibles. Les soldats du feu continuent d’arroser les points chauds persistants.