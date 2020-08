HÉRAULT : La vigilance aux feux de forêt est très élevée ce dimanche.

La carte du risque incendie pour ce dimanche 02 août donne une grande partie du département en niveau de vigilance rouge en raisons des fortes chaleurs, de la sécheresse en cours et du vent présent toute la journée.

Le risque incendie sera très élevé sur la plupart des massifs de forestiers en raison des fortes chaleurs, du vent présent et du manque de pluie.

Sur Montpellier, le Zoo Lunaret, le bois de Montmaur ainsi la réserve du Lez seront fermés au public.

Plus de 450 sapeurs-pompiers sont mobilisés préventivement sur le terrain.

Les sapeurs-pompiers appelle à la vigilance et à la plus grande prudence.

Soyez donc vigilants et évitez de vous rendre dans les massifs forestier indiqués en rouge sur le carte.

On rappelle aussi que du 15 juin au 30 septembre, par arrêté préfectoral, il est interdit de fumer et de faire du feu dans le milieu naturel.

En cas de départ de feu composez sans attendre le 18 ou le 112.