CAP D’AGDE : Lors d’une interpellation, il fonce sur un agent de la BAC.

Ce jeudi, vers 4h, sur la commune du Cap d’Agde, alors que les policiers de la BAC procédaient à une interpellation suite à un vol. Le suspect à bord de son véhicule a foncé délibérément sur un des agents l’obligeant à riposter avec son arme. L’individu est toujours en fuite.

En effet, vers 4h du matin, les effectifs BAC sont appelés par une dame qui a été victime du vol de son sac à main au niveau du camp de naturiste. Sachant que le voleur a son téléphone dans son sac, la femme tente de le joindre. Un homme alors réponds, la victime lui explique qu’il faut absolument qu’elle récupère son sac car il y a des médicaments importants à l’intérieur. Le voleur alors lui demande la somme de 500 € pour pouvoir récupérer son bien.

Illustration – DR

Un rendez-vous est alors fixé. Les effectifs BAC et de police nationale se mettent en planque enfin d’interpeller l’auteur des faits. Le voleur arrive et se met au contact de la victime, l’interpellation est alors élancé. À la vue des policiers, l’individu se réfugie dans son véhicule et verrouille les portes. Les agents de police, munis de leur brassard, lui donnent ordre de se rendre. L’individu alors lève les mains un instant et enclenche une marche arrière sur une dizaine de mètres puis repart en marche avant fonçant sur un des policiers qui a alors fait usage de son arme direction du véhicule.

Heureusement aucun blessé n’est à déplorer. L’individu a pris la fuite, il est toujours activement recherché.