FRONTIGNAN : Incendie, les 2 individus en cause interpellés.

Suite à l’incendie qui a ravagé environ 3 hectares et à un braquage dans une station-service, 2 individus, âgés d’une vingtaine d’années, ont été interpellés par les policiers de la sécurité publique.

La voiture volée – Crédit photo IPH Média©

En effet, ce jeudi vers 15h15, un équipage de la BAC et la police nationale ont été appelés sur la commune de Frontignan suite à une incendie volontaire d’un véhicule. A l’arrivée des policiers, 2 individus ont pris la fuite en courant alors qu’ils venait de mettre le feu à un véhicule près de l’impasse des Florentines.

Un jeune homme, âgé de 21 ans, a été rapidement interpellé par les agents alors que son complice a pu prendre la fuite. Les 2 hommes venaient de commettre un braquage à la station-Dyneff de Frontignan, pour un préjudice d’environ 1’000€ et avait décidé de se débarrasser de la voiture, une Twingo, en lui mettant le feu. La voiture, en flammes, s’est propagé ensuite à la végétation.

Selon nos informations, le duo s’était, quelques minutes auparavant, rendu à la station Total de Frontignan pour remplir 2 bouteilles de 1,5l d’essence et était parti sans payer. Un vol qui avait attiré l’attention de la gérante car dès leur arrivée, les 2 hommes essayaient volontairement de dissimuler leur visage et le montant du délit était faible, 5€.

Après une rapide enquête et l’exploitation des bandes de vidéo-surveillance, le complice, âgé lui aussi de 21 ans, a été interpellé ce vendredi à 7h, à son domicile de Frontignan.





Les dégâts au lendemain de l’incendie – Crédit vidéo IPH Média ©

Il faut savoir que l’incendie qui a touché ce jeudi la commune de Frontignan a détruit un peu plus de 3 hectares et un mazet. Deux habitations ont pu être protégées par les sapeurs-pompiers. Ce feu a mobilisé plus de 80 sapeurs-pompiers du Bassin de Thau, 2 équipes de forestiers-sapeurs, une trentaine d’engins et plusieurs avions bombardiers d’eau ( 2 Air Tractor, 1 Dash, 4 Canadair).