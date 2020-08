BÉZIERS : Agressé en plein centre-ville devant des spectateurs.

INFO IPH – Ce dimanche, vers 22h15, un quadragénaire a été agressé par un individu alors qu’il se trouvait en famille place de Jaurès à Béziers pour regarder le spectacle de la fontaine musicale.

Les faits se sont produits alors que l’homme était en famille avec son épouse et son petit garçon, âgé de 3 ans. L’enfant, autiste non verbal, déambulait, courait, et dansait au gré de la musique. En effet, cette maladie empêche le garçonnet de comprendre toutes les situations.

La fontaine musicale – Crédit photo IPH Média ©

Seulement, un homme a commencé a s’agacer car il ne pouvait pas prendre de photos à cause des enfants qui couraient. Le père de famille a expliqué à l’homme qu’il était désolé mais que son enfant était autiste donc difficile de le laisser assis dans cette situation.

Quelques instants plus tard, l’individu est venu par derrière le papa, alors que celui-ci était assis au sol à surveiller le jeune enfant et l’a agressé violent. Aucun spectateur ne s’est interposé.

Son épouse nous explique « … Personne n’a bougé…aujourd’hui le monde est égoïste….moi, quand j’ai vu la personne accourir vers mon mari pour lui asséner le premier coup, j’ai essayé de m’interposer car mon époux ne pouvait pas le voir arriver, il était de dos, mais l’homme m’a fait comme un croche pattes alors que je voulais le pousser et je me suis retrouvé à terre… »

Le père de famille a reçu plusieurs coups de poing à la tête et au niveau du visage. Les agents de sécurité du site sont alors arrivés mais l’agresseur accompagné semble-t-il d’une femme et d’une jeune fille, avait disparu dans la foule.

Après examen médicale, la victime a 3 jours d’ITT sous réserve de complications, une plainte a été déposé ce jour au commissariat central de Béziers. L’exploitation des bandes de vidéo-surveillance devraient éclairer les enquêteurs et permettre de retrouver rapidement l’agresseur.