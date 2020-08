CINÉMA CGR LATTES : Programmation du 12 août au 18 août 2020.

Découvrez les avants-premières, les exclusivites et tout le programme de cette semaine dans votre cinéma CGR de Lattes.

YAKARI

Genre : Aventure, Animation, Famille

Titre original : Yakari

Date de sortie : 12/08/2020

Réalisé par Toby Genkel, Xavier Giacometti

Durée : 1h23.













SYNOPSIS

Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux part vers l’inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang réputé indomptable. En chemin, Yakari fera la rencontre magique de Grand-Aigle, son animal totem, de qui il recevra une superbe plume… et un don incroyable : pouvoir parler aux animaux. Seul pour la première fois, sa quête va l’entraîner à travers les plaines, jusqu’au territoire des terribles chasseurs à peaux de puma… Mais comment retrouver la trace du tipi ? Au bout du voyage, le souffle de l’aventure scellera pour toujours l’amitié entre le plus brave des papooses et le mustang plus rapide que le vent.

SOIREE JURASSIK WORLD

JEUDI 13 AOUT 17H00 ET 19H40 (2 FILMS = 6 EUROS LE FILM)

Soirée JURASSIC WORLD 1&2 le Jeudi 13 Août en SON DOLBY ATMOS!



JURASSIC WORLD : à 17h30

JURASSIC WORLD : FALLEN KINGDOM : à 20h



10 Euros les 2 films pour les porteurs de la carte FID

MARATHON HUNGER GAMES

MARATHON HUNGER GAMES

Dimanche 16 Août

HUNGER GAMES 10H45

HUNGER GAMES L’EMBRASEMENT 14H00

HUNGER GAMES LA REVOLTE (PARTIE 1) 17H00

HUNGER GMAES LA REVOLTE (PARTIE 2) 19H40



20¤ les 4 films pour les porteurs de la carte Fid

24¤ les 4 films sans carte fid

Genre : Action, drame, science-fiction

Titre original : The Hunger Games

Date de sortie : 21/03/2012

Réalisé par Gary Ross

+ Avertissement : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Durée : 2h22.

Avec Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks







SYNOPSIS

Chaque année, dans les ruines de ce qui était autrefois l’Amérique du Nord, le Capitole, l’impitoyable capitale de la nation de Panem, oblige chacun de ses douze districts à envoyer un garçon et une fille – les « Tributs » – concourir aux Hunger Games. A la fois sanction contre la population pour s’être rebellée et stratégie d’intimidation de la part du gouvernement, les Hunger Games sont un événement télévisé national au cours duquel les tributs doivent s’affronter jusqu’à la mort. L’unique survivant est déclaré vainqueur.La jeune Katniss, 16 ans, se porte volontaire pour prendre la place de sa jeune sœur dans la compétition. Elle se retrouve face à des adversaires surentraînés qui se sont préparés toute leur vie. Elle a pour seuls atouts son instinct et un mentor, Haymitch Abernathy, qui gagna les Hunger Games il y a des années mais n’est plus désormais qu’une épave alcoolique. Pour espérer pouvoir revenir un jour chez elle, Katniss va devoir, une fois dans l’arène, faire des choix impossibles entre la survie et son humanité, entre la vie et l’amour…

Dim 10h45

Genre : Action, drame, science-fiction

Titre original : The Hunger Games – Mockingjay : Part 1

Date de sortie : 19/11/2014

Réalisé par Francis Lawrence

Durée : 2h03.

Avec Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks







SYNOPSIS

Katniss Everdeen s’est réfugiée dans le District 13 après avoir détruit à jamais l’arène et les Jeux. Sous le commandement de la Présidente Coin, chef du district, et suivant les conseils de ses amis en qui elle a toute confiance, Katniss déploie ses ailes pour devenir le symbole de la rébellion. Elle va se battre pour sauver Peeta et libérer le pays tout entier, à qui son courage a redonné espoir.

Dim 17h

Genre : Aventure, science-fiction, guerre

Titre original : The Hunger Games – Mockingjay: Part 2

Date de sortie : 18/11/2015

Réalisé par Francis Lawrence

Durée : 2h17.

Avec Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks

SYNOPSIS

Alors que Panem est ravagé par une guerre désormais totale, Katniss et le Président Snow vont s’affronter pour la dernière fois. Katniss et ses plus proches amis – Gale, Finnick, et Peeta – sont envoyés en mission pour le District 13 : ils vont risquer leur vie pour tenter d’assassiner le Président Snow, qui s’est juré de détruire Katniss. Les pièges mortels, les ennemis et les choix déchirants qui attendent Katniss seront des épreuves bien pires que tout ce qu’elle a déjà pu affronter dans l’arène…

Dim 19h40

Genre : Action, drame, science-fiction

Titre original : The Hunger Games – Catching Fire

Date de sortie : 27/11/2013

Réalisé par Francis Lawrence

+ Avertissement : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Durée : 2h26.

Avec Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks

SYNOPSIS

Katniss Everdeen est rentrée chez elle saine et sauve après avoir remporté la 74e édition des Hunger Games avec son partenaire Peeta Mellark.Puisqu’ils ont gagné, ils sont obligés de laisser une fois de plus leur famille et leurs amis pour partir faire la Tournée de la victoire dans tous les districts. Au fil de son voyage, Katniss sent que la révolte gronde, mais le Capitole exerce toujours un contrôle absolu sur les districts tandis que le Président Snow prépare la 75e édition des Hunger Games, les Jeux de l’Expiation – une compétition qui pourrait changer Panem à jamais…

Dim 14h

AVANT PREMIERE

AKIRA

VENDREDI A 19H45

Genre : Film d’animation, science-fiction

Date de sortie : 19/12/2013

Réalisé par Katsuhiro Otomo

Durée : 2h04.

Avec Mitsuo Iwata, Nozomu Sasaki, Mami Koyama

SYNOPSIS

2019. Dans un Néo-Tokyo ravagé par la Troisième Guerre mondiale, devenu théâtre d’affrontements entre clans, mafias et bandes de motards rivales, les pouvoirs publics luttent vainement contre le chaos, tout en développant d’un projet ultra-secret nommé « Akira »…

Entièrement remastérisé sous la supervision de Katsuhiro Otomo lui-même, le long-métrage qui a marqué l’histoire du cinéma d’animation bénéficie désormais également d’une version flambant neuve, fidèle à l’histoire originale.

ENRAGE

VENDREDI 20H

Genre : Action, thriller

Titre original : Unhinged

Date de sortie : 19/08/2020

Réalisé par Derrick Borte

Interdit aux -12 ans

Durée : 1h30.

Avec Russell Crowe, Caren Pistorius, Gabriel Bateman, Jimmi Simpson, Austin P. McKenzie

SYNOPSIS

La tension extrême et la répétition des scènes de violence sont de nature à perturber certains spectateurs.Mauvaise journée pour Rachel : en retard pour conduire son fils à l’école, elle se retrouve coincée au feu derrière une voiture qui ne redémarre pas. Perdant patience, elle klaxonne et passe devant. Quelques mètres plus loin, le même pick up s’arrête à son niveau. Son conducteur la somme de s’excuser, mais elle refuse. Furieux, il commence à la suivre… La journée de Rachel se transforme en véritable cauchemar.

SPYCIES

DIMANCHE A 15H45

Genre : Animation

Date de sortie : 26/08/2020

Réalisé par Guillaume Ivernel

Durée : 1h39.





SYNOPSIS

Un duo fantaisiste d’agents secrets, compose? de l’exigeant mais rebelle Vladimir et d’Hector le geek vaurien, tient le sort du monde entre ses pattes : suite au vol de la radie?site, mate?riau classe? top secret sur une plateforme offshore, le tandem devra sauver la plane?te d’une menace climatique au cours de son enque?te, mene?e tambour battant !

CINEMA MUSIC FESTIVAL

ROLLING STONES IN CUBA – HAVANA MOON – 2017

DIMANCHE 18H

Genre : Concert, documentaire, ?

Date de sortie : 16/08/2020

Réalisé par Paul Dugdale

Durée : 1h38.

Avec The Rolling Stones, Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood, Charlie Watts

SYNOPSIS

Le 25 mars 2016 est désormais une date historique pour le Rock’n’roll et Cuba. Ce soir-là, les Rolling Stones devenaient le premier groupe occidental à se produire à Cuba lors d’un concert gratuit devant 1,2 million de spectateurs ! Filmé par le réalisateur Paul Dugdale (Adele, Coldplay…) à la fin de la tournée du groupe en Amérique Latine, ce show gigantesque contient tous leurs titres légendaires comme “Jumpin ‘Jack Flash”, “Paint It Black”, “Miss You” ou le favori du public : “All Down The Line”.Lorsque Mick Jagger monte sur scène, il déclare : « Nous y voilà enfin ! Nous sommes sûrs que cette soirée va être un moment inoubliable, tant pour vous que pour nous ». Et il avait raison ; non seulement cette soirée était inoubliable mais ce fut également une performance hors du commun, vraiment incroyable, réalisée par l’un des plus grands groupes de tous les temps.

STING

DIMANCHE 20H00

Genre : Concert, documentaire, ?

Date de sortie : 16/08/2020

Durée : 1h44.

Avec Sting

SYNOPSIS

Alors en pleine tournée pour son album 57th & 9th, le légendaire bassiste fait étape en France pour livrer un show digne d’un best of, réunissant le meilleur de sa carrière solo tout en faisant revivre sur scène les meilleurs titres de Police.

IMAGINE DRAGONS

SAMEDI 18H00

Genre : Concert, documentaire, ?

Date de sortie : 15/08/2020

Durée : 1h36.

Avec Imagine Dragons

SYNOPSIS

Les fans pourront revoir la tournée Smoke+Mirrors en Dolby Atmos, 4K et ICE IMMERSIVE et vivre une expérience sonore et visuelle exceptionnelle dans leur cinéma. Imagine Dragons jouent les plus grands tubes de leur album Night Visions, placé numéro 1 au Billboard américan, tels que » Demons « , » It’s time » ou encore le Grammy Award hit » Radioactive « . Un grand moment de musique !

PJ HARVEY

SAMEDI 15H50

Genre : Concert

Date de sortie : 15/08/2020

Durée : 1h24.

SYNOSPIS

PJ Harvey fait partie des figures majeures du rock mondial. Avec ses vingt-cinq ans de carrière et le record du plus grand nombre de Mercury Prize jamais reçus, la chose est prouvée. Chaque nouveau projet de la britannique est donc au cœur d’un maelstrom d’espoirs et d’attentes.

AMY WINEHOUSE

VENDREDI 20H00

Genre : Concert

Date de sortie : 14/08/2020

Durée : 0h53.

SYNOPSIS

Revivez le chant exceptionnel et le charme sauvage d’Amy Winehouse au sommet de sa carrière. Cette performance émouvante au festival Eurockéennes met en valeur l’ambiance rétro et le talent incomparable de la chanteuse

IMAGINE LENNON

VENDREDI 18H00

Genre : Concert, documentaire, ?

Date de sortie : 14/08/2020

Durée : 1h23.

Avec John Lennon, Yoko Ono, George Harrison

SYNOPSIS

Remastrisé et remixé en Dolby Atmos et en son 5.1 en 2018, ce film novateur sorti pour la première fois en 1972, mêle couleurs, sons, rêves et réalités. Il comprend des séquences uniques de John et Yoko pendant la réalisation de l’album Imagine, et reprend cette musique iconique en y intégrant des titres de l’album Fly de Yoko. Cette nouvelle version remastérisée intègre également 15 minutes de bonus : des images de studio de John et de son groupe (dont George Harrison) interprétant » How Do You Sleep » et » Oh My Love « , ainsi qu’une version intimiste de » Oh Yoko » filmée pendant le » bed-in for peace » de John et Yoko aux Bahamas

FILM PAR FILM

BIG FOOT FAMILY

Genre : Animation, comédie

Titre original : The Son of Bigfoot

Date de sortie : 05/08/2020

Réalisé par Ben Stassen, Jérémie Degruson

Durée : 1h28.

Avec Kylian Trouillard

SYNOPSIS

Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la star des médias. Au grand dam de son fils Adam qui rêvait d’une vie de famille paisible. L’adolescent essaye de dompter les incroyables pouvoirs hérités de son père et trouve réconfort auprès de la folle ménagerie abritée sous son toit.Lorsque Bigfoot est alerté par des militants écolos, il s’envole pour l’Alaska, bien décidé à combattre les méfaits de la société pétrolière X-Trakt. Quelques jours plus tard, le monde entier est sous le choc : l’aventurier velu a disparu.Le sang d’Adam ne fait qu’un tour. Cap sur le Grand Nord avec sa mère Shelly, Trapper un raton-laveur intrépide et Wilbur l’ours maladroit, pour retrouver son super-papa…

Mer, Ven, Dim, Lun, Mar : 14h40 | 16h00 | 17h55 | 20h00

Jeu : 14h40 | 16h30 | 17h35 | 20h00

Sam : 14h40 | 16h00 | 17h55 | 20h20

EN SALLE ICE :

Tous les jours sauf Dim : 13h45 | 15h35

Dim : 11h15 | 13h45 | 15h35

BLANCHE NEIGE: LES SOULIERS ROUGES ET LES SEPT NAINS

Genre : Animation, Famille

Titre original : Red Shoes and the Seven Dwarfs

Date de sortie : 29/07/2020

Réalisé par Hong Sung-Ho

Durée : 1h32.

Avec Melha Bedia, Clément Moreau, Thibaut Belfodil, Pascal Nowak, Nathanel Alimi

SYNOPSIS

Des princes transformés en nains viennent à l’aide d’une princesse dont la beauté est cachée dans ses souliers. Ici, le conte de fées s’amuse de notre obsession du paraître. Mais comme dans tous les contes, c’est l’amour qui sauvera tous les personnages.

Mer, Ven : 13h50 | 15h45 | 18h00

Jeu : 13h30 | 18h00

Sam, Lun, Mar : 13h50 | 18h00

Dim : 11h00 | 18h00

DIVORCE CLUB

Genre : Comédie

Date de sortie : 14/07/2020

Réalisé par Michaël Youn

Durée : 1h48.

Avec Audrey Fleurot, Arnaud Ducret, Caroline Anglade, François-xavier Demaison, Youssef Hajdi







SYNOPSIS

Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi éperdument amoureux. Jusqu’au jour où il découvre en public que sa femme le trompe : humilié et plaqué dans la foulée ! Abattu et lâché par ses proches, Ben peine à remonter la pente jusqu’à ce qu’il croise le chemin de Patrick, un ancien ami lui aussi divorcé qui lui propose d’emménager chez lui. Patrick, au contraire de Ben, entend bien profiter de son célibat retrouvé et de tous les plaisirs auxquels il avait renoncé durant son mariage. Bientôt rejoints par d’autres divorcés, les fêtards quarantenaires ébauchent les premières règles du » Divorce Club « …

Mer, Jeu, Ven, Lun, Mar : 13h30 | 15h45 | 17h45 | 19h55

Sam : 13h30 | 15h45 | 18h00 | 19h55

Dim : 10h55 | 13h30 | 15h45 | 17h45 | 19h55

DREAMS

Genre : Animation, Famille

Titre original : Drømmebyggerne

Date de sortie : 29/07/2020

Réalisé par Tonni Zinck, Kim Hagen Jensen

Tous publics

Durée : 1h21.

Avec Audrey D’Hulstère, Lola Dubini, Steve Driesen, Esther Aflalo, Maxime Donnay

SYNOPSIS

Emma est une jeune fille qui partage sa chambre avec Coco son cochon d’Inde. Une nuit, dans son sommeil, elle bascule dans un monde merveilleux. Elle découvre alors qu’elle a le pouvoir d’entrer dans le monde des rêves et de changer le futur. Sa vie devient extraordinaire ! Jusqu’au jour où revenir dans le monde réel s’avère plus compliqué que prévu…

Tous les jours sauf Jeu : 14h00 | 16h30 | 18h10

Jeu : 14h00 | 18h10

GREENLAND

Genre : Action, science-fiction

Titre original : Greenland

Date de sortie : 05/08/2020

Réalisé par Ric Roman Waugh

Durée : 1h59.

Avec Gérard Butler, Morena Baccarin, Scott Glenn, Roger Dale Floyd, Andrew Bachelor

SYNOPSIS

Une comète est sur le point de s’écraser sur la Terre et de provoquer un cataclysme sans précédent. John Garrity décide de se lancer dans un périlleux voyage avec son ex-épouse Allison et leur fils Nathan pour rejoindre le dernier refuge sur Terre à l’abri du désastre. Alors que l’urgence devient absolue et que les catastrophes s’enchainent de façon effrénée, les Garrity vont être témoin du meilleur comme du pire de la part d’une hum

Mer, Jeu, Ven, Lun, Mar : 15h45 | 19h30

Sam : 15h45 | 17h30 | 19h30

Dim : 11h00 | 13h30 | 15h45 | 19h30

Séances en Atmos :

Tous les jours sauf Dim : 13h30

EN SALLE ICE :

Tous les jours sauf Sam : 17h40 | 20h00

Sam : 20h00

IP MAN 4

Genre : Action, Biopic, drame, Arts Martiaux

Titre original : Yip Man 4

Date de sortie : 22/07/2020

Réalisé par Wilson Yip

Durée : 1h45.

Avec Donnie Yen, Scott Adkins, Danny Kwok-Kwan Chan, Vanness Wu, Yue Wu





SYNOPSIS

Dans le dernier opus de la saga mythique, Ip Man se rend aux Etats-Unis à la demande de Bruce Lee afin d’apaiser les tensions entre les maîtres locaux du Kung-fu et son protégé. Il se retrouve très vite impliqué dans un différend raciste entre les forces armées locales et une école d’arts martiaux chinoise établie dans le quartier de Chinatown à San Francisco. Dans une apothéose de combats ultra-maîtrisés, avec la grâce et la sérénité qui le caractérisent, Donnie Yen donne vie, pour la première fois sur grand écran en France, au légendaire maître chinois de Wing Chun

Mer, Sam : 19h55

Jeu : 15h45

Ven : 17h45

Dim : 13h45

Lun, Mar : 15h35

PAT PATROUILLE

Genre : Animation

Date de sortie : 15/07/2020

Durée : 0h59.

SYNOPSIS

C’est parti pour La Grande Course de la Grande Vallée et la Pat’ Patrouille est là pour aider les pilotes. Mais lorsqu’Ayrton la Flèche, le grand champion, se blesse, seul Marcus peut le remplacer ! Le dalmatien tout feu tout flamme devra s’entraîner et se surpasser grâce à tous ses amis pour espérer remporter la coupe !Rejoignez la Pat’ Patrouille dans une aventure inédite et aidez vos chiots préférés dans leur mission lors d’une séance interactive ! Êtes-vous prêts à les encourager et à répondre aux questions ? Aucune mission n’est trop dure car la Pat’ Patrouille assure !

Tous les jours sauf Dim : 13h30 | 16h00

Dim : 11h00 | 13h30 | 16h00

LE DEFI DU CHAMPION

Genre : Comédie, drame

Titre original : Il Campione

Date de sortie : 05/08/2020

Réalisé par Leonardo D’Agostini

Durée : 1h45.

Avec Stefano Accorsi, Andrea Carpenzano, Ludovica Martino, Mario Sgueglia, Camilla Semino Favro

SYNOPSIS

Christian, jeune star du football de l’AS Roma, est un joueur rebelle, indiscipliné et immensément riche. Suite à de nouvelles frasques, le président du club doit rapidement remettre son champion dans le rang : s’il veut continuer à jouer, il doit étudier et passer son bac ! Valerio, un homme solitaire et fauché, est embauché comme professeur particulier. Ils vont apprendre l’un de l’autre et, entre les deux, va naître une amitié inattendue…

Tous les jours à 20h00

LES BLAGUES DE TOTO

Genre : Comédie

Date de sortie : 05/08/2020

Réalisé par Pascal Bourdiaux

Durée : 1h24.

Avec Gavril Dartevelle, Guillaume De Tonquédec, Anne Marivin, Ramzy Bédia, Daniel Prévost

SYNOPIS

A l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains qu’écouter les leçons de la maîtresse. Avec ses parents aussi, les blagues de Toto se transforment souvent en catastrophes… La dernière en date ? La chute d’une sculpture pendant un évènement organisé par le patron de son père. Mais cette fois-ci, Toto assure qu’il est innocent et refuse d’être accusé d’une bêtise que pour une fois, il n’a pas faite ! Avec ses meilleurs amis, il va mener l’enquête.

Mer, Ven, Sam, Lun, Mar : 13h50 | 15h55 | 17h45 | 20h20

Jeu : 13h50 | 15h50 | 17h50 | 20h20

Dim : 11h05 | 13h50 | 16h00 | 18h20 | 20h15

SCOOBY

Genre : Animation, comédie, Famille

Titre original : Scoob!

Date de sortie : 08/07/2020

Réalisé par Tony Cervone

Durée : 1h34.

SYNOPSIS

Dans SCOOBY!, on découvre comment Scooby et Sammy, amis pour la vie, se sont rencontrés et associés aux détectives en herbe Fred, Velma et Daphné pour créer la célèbre équipe Mystère et Cie. Après avoir résolu des centaines d’affaires et vécu d’innombrables aventures, Scooby et sa bande doivent désormais s’attaquer à leur énigme la plus redoutable : un complot destiné à déchaîner les forces du chien-fantôme Cerberus. Tandis qu’ils mettent tout en œuvre pour enrayer cette « acabocalypse » mondiale, nos amis découvrent que Scooby est porteur d’une lourde hérédité et qu’il est promis à un plus grand destin que quiconque aurait pu l’imaginer.

T’AS PECHO

Genre : Comédie

Date de sortie : 29/07/2020

Réalisé par Adeline Picault

Durée : 1h38.

Avec Paul Kircher, Inès d’Assomption, Ramzy Bédia, Vincent Macaigne, Sophie-Marie Larrouy

SYNOPIS

Arthur, 15 ans, a un coup de foudre pour Ouassima, qui ne le regarde même pas… Alors que lui n’a jamais pécho, elle sort avec Matt, le beau gosse du collège. Pour s’approcher d’elle, Arthur rassemble une bande de losers célibataires et lui propose de leur donner des cours de péchotage, à 10 euros la leçon. Dans les vestiaires de la piscine, débute alors un long apprentissage intime et collectif sur « les filles et l’amour : mode d’emploi ».

Mer, Ven, Sam, Lun, Mar : 13h45 | 15h50 | 17h55 | 20h00

Jeu : 13h45 | 15h30 | 17h55 | 20h00

Dim : 11h00 | 13h45 | 15h55 | 17h55 | 20h00

TERRIBLE JUNGLE

Genre : Aventure, comédie

Date de sortie : 29/07/2020

Réalisé par Hugo Benamozig, David Caviglioli

Durée : 1h31.

Avec Catherine Deneuve, Vincent Dedienne, Alice Belaïdi, Jonathan Cohen, Stéphan Beauregard

SYNOPSIS

Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier les Otopis, un peuple mystérieux d’Amazonie. C’est aussi l’occasion pour lui de s’éloigner de l’emprise de sa mère, la possessive Chantal de Bellabre. Mais celle-ci, inquiète pour lui, décide de partir à sa recherche en s’aventurant dans l’étrange forêt amazonienne.

Tous les jours sauf Dim : 14h00 | 16h00 | 18h20 | 20h00

Dim : 11h05 | 15h45 | 20h00

THE VIGIL

Genre : Epouvante-horreur

Date de sortie : 29/07/2020

Réalisé par Keith Thomas (II)

Interdit aux -12 ans

Durée : 1h30.

Avec Dave Davis, Menashe Lustig, Malky Goldman, Lynn Cohen, Fred Melamed

SYNOPSIS

New York, Brooklyn. Après avoir quitté la communauté juive orthodoxe, Yakov, à court d’argent comme de foi, accepte à contrecœur d’assurer la veillée funèbre d’un membre décédé de ce groupe religieux. Avec la dépouille du défunt pour seule compagnie, il se retrouve bientôt confronté à des phénomènes de plus en plus inquiétants…

Mer, Jeu, Lun, Mar : 18h00

TOUT SIMPLEMENT NOIR

Genre : Comédie

Date de sortie : 08/07/2020

Réalisé par Jean-Pascal Zadi, John Wax

Durée : 1h30.

Avec Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade, Lilian Thuram, Claudia Tagbo

SYNOPSIS

JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première grosse marche de contestation noire en France, mais ses rencontres, souvent burlesques, avec des personnalités influentes de la communauté et le soutien intéressé qu’il reçoit de Fary, le font osciller entre envie d’être sur le devant de la scène et véritable engagement militant…

Mer, Sam, Dim : 13h45 | 17h45 | 20h00

Jeu : 13h45 | 15h45 | 20h00

Ven : 13h45 | 20h00

Lun, Mar : 13h40 | 17h45 | 20h00