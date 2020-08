FLORENSAC – A9 : Se sentant en danger, il se jette dans le vide.

Les sapeurs-pompiers de l’Hérault sont intervenus cette nuit de lundi à mardi, à 2h du matin, sur l’Autoroute A9 entre Agde et Sète, à hauteur de la commune de Florensac pour un accident de la circulation particulier mettant en cause deux véhicules et impliquant le conducteur d’un poids-lourd.

Illustration – DR

Le routier stationnant sur la bande d’arrêt d’urgence, après avoir perdu la bande de roulement de son pneu, est descendu de son camion pour constater les dégâts. A ce moment là, 2 véhicules sont rentrés en collision après avoir roulé sur les morceaux de pneu présents sur la chaussée. Se sentant en danger, le conducteur du poids-lourd a sauté précipitamment par dessus la rambarde de sécurité sauf qu’il était sur un pont et a donc chuté de plus de 5 mètres.

L’homme, gravement atteint, a été polytraumatisé et a dû être évacué en urgence par l’hélicoptère de la sécurité civil, le DRAGON 34.

Concernant l’accident entre les 2 voitures, 2 blessés légers, ont été pris en charge par les secours.

Au total, 3 ambulances, un fourgon de secours routiers, les secours médicaux et paramédicaux du SDIS 34, un équipage du SAMU 34, la gendarmerie et l’hélicoptère de la sécurité civile ont été engagés sur cette intervention.