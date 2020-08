FRONTIGNAN : 2 adolescents de 14 ans blessés dans un accident de scooter.

Ce mardi, vers 15h, un accident de la circulation s’est produit sur l’avenue Rhin et Danube impliquant un scooter et une voiture, 2 adolescents ont été blessés.

La circulation a été coupée pendant l’intervention – Crédit photo IPH Média©

La collision s’est produit sur l’avenue derrière Intermarché au niveau de l’entrée d’un parking commercial. Une voiture et un scooter sont rentrés en collision pour une raison encore inconnue. Le pilote du scooter, âgé de 14 ans, et sa passagère, du même âge, ont été projetés au sol. Les sapeurs-pompiers de Frontignan et Sète sont arrivés rapidement sur place. Les 2 victimes ont été prises en charge. Une équipe du SMUR de Sète a été demandé en renfort afin de dresser un bilan et médicalisée les blessés.

Le chef des opérations de secours est sur les lieux – Crédit photo IPH Média©

Selon nos informations, le garçon souffrait d’un traumatisme rachidien et crânien et sa passagère, d’une suspicion de fracture du fémur. Ils ont été tous deux transportés sur le centre hospitalier du Bassin de Thau de Sète. La circulation a été coupée dans les 2 sens durant l’intervention des secours. Les policiers de la sécurité publique de Sète-Frontignan sont chargés de l’enquête.