MONTPELLIER : Un déséquilibré, interpellé après une fausse alerte terroriste.

Ce jeudi, vers 17h30, le secteur de la gare Saint-Roch, à Montpellier, a été totalement bloqué par les forces de l’ordre après une fausse alerte terroriste.

En effet, vers 17h environ, un homme a appelé le 18 en précisant que c’était un terroriste et menaçant de faire « tout faire sauter » à la gare Saint-Roch. Le bâtiment a été totalement évacué et un périmètre de sécurité a été mis en place par les forces de l’ordre. Les TER ont été arrêtés et les Tramway du secteur ont été tous immobilisés.

De nombreux policiers de la sécurité publique ont été dépêchés sur les lieux appuyés par une équipe du RAID.

A l’arrivée du train IC4660, provenant de Sète, un homme au comportement bizarre, a été contrôlé par les agents de la police ferroviaire. Il s’agissait de l’homme recherché, qui a d’ailleurs reconnu tout de suite son implication et a été interpellé dans le calme.

Les démineurs de la sécurité civile ont été mobilisés pour sécuriser l’établissement ferroviaire et lever le doute sur toutes charges explosives, des levées de doutes sur 3 colis suspects ont été réalisés.

A noter que 2 centres de regroupement de moyens (CRM) ont été mis en place par les autorités avec notamment de nombreux effectifs et engins des sapeurs-pompiers du SDIS34.

L’homme, âgé de 48 ans, était connu des services de police pour des faits similaires dans le passé. Placé en garde à vue, une étude psychiatrique a été demandée par le parquet de Montpellier car il semblerait que l’homme est des fragilités psychologiques.