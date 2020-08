LAMALOU-LES-BAINS : Dramatique accident, un enfant de 5 ans et sa grand-mère décèdent.

Ce samedi, en toute fin d’après-midi, les sapeurs-pompiers de l’Hérault sont intervenus pour un accident grave de la circulation sur la route départementale 908 sur la commune de Lamalou-les-Bains en face du golf.



L’accident, un choc frontal, s’est produit en pleine ligne droite. Un 4×4 type Jeep et une voiture cabriolet ont été impliqués. D’importants moyens ont été dépêchés sur les lieux par le SDIS 34 avec 6 ambulances, 5 équipes médicales, 2 fourgons de désincarcération et les hélicoptères de la gendarmerie, de la sécurité civile et du SAMU34.

Illustration – DR

Dans le cabriolet, une femme de 65 ans est malheureusement décèdée et un jeune garçon de 5 ans a perdu la vie, une fillette de 7 ans en arrêt cardiaque, a pu êtte récupérée, grâce à l’effort des sapeurs-pompiers, elle a été transférée par hélicoptère sur le CHU de Montpellier.

Dans le 4×4, 2 adultes et 2 enfants de 3 ans et 8 mois ont été légèrement blessés.

Une enquête a été ouverte par les gendarmes afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.