SÈTE : Le port du masque obligatoire en centre-ville dès lundi.

Face à l’évolution de l’épidémie de Covid-19 en France et suite à l’affluence touristique estivale de Sète, le maire de la Ville, François Commeinhes, a pris la décision, en accord avec le Préfet, de rendre le port du masque obligatoire dans le coeur de ville et les marchés de plein air.

Crédit photo Ville de Sète©

En effet, depuis le lundi 03 août, le port du masque est obligatoire sur les marchés de plein air. À compter du lundi 17 août, cette mesure prendra effet dans les rues et quais indiqués dans le plan ci-dessous, ainsi qu’à l’intérieur du périmètre défini par ces voies, et qui sera délimité par la rue Montmorency à l’Est et le rond-point du môle St Louis, à l’Ouest.

Voici les rues, boulevards, quais et ponts concernés :

– Bd Danielle Casanova

– Rue Gabriel Péri

– Rue Jean-Jaurès

– Rue Paul Valéry

– Rue Pierre Brossolette

– Rue Louis Blanc

– Grand’ rue Mario Roustan

– Promenade Jean-Baptiste Marty

– Quai de la Consigne

– Quai Maximin Licciardi

– Quai Général Durand

– Ponts et quais autour du cadre royal

– Pont de la savonnerie

– Quai Charles Lemaresquier

– Quai Léopold Suquet

– Pont de la Civette

– Quai Maréchal de Lattre de Tassigny

– Quai de la Résistance