LAC DU SALAGOU : D’importants moyens de gendarmerie et des sapeurs-pompiers mobilisés pour retrouver 2 personnes.

Comme nous vous l’avons signalé hier soir, un homme et une femme sont recherchés depuis ce samedi 22h dans le secteur du lac du Salagou. Ils sont partis vers 17h en bateau pneumatique et depuis, plus de nouvelles.

Cette nuit, les recherches ont commencé

En effet, les gendarmes ont été informés ce samedi vers 22h de la disparition du couple. Après des recherches vaines, une partie de la nuit, près de 40 gendarmes du groupement héraultais se sont mis à pied d’oeuvre dès la levée du jour avec d’importants moyens.

A 9h, les sapeurs-pompiers, déjà présents hier soir, sont venus renforcer le dispositif. Au total, 34 sapeurs-pompiers sont mobilisés avec 10 plongeurs qui scrutent les berges et le lac. Trois drones de la cellule spécialisée du SDIS 34 survolent la zone, 1 robot sous-marin explore les fonds et trois équipes cynophiles avec 3 chiens de recherche sont mobilisés.

Briefing avec les recherches – Crédit photo SDIS34 ©

Deux équipes de secours nautique des centres de Montpellier-Montaubérou et La Grande-Motte ont été dépêchés sur zone.

Crédit photo SDIS34 ©

Selon nos informations communiquées par une source proche du dispositif, une pagaie, appartenant à l’embarcation, aurait été retrouvée. De plus, nous apprenons par la même occasion que le couple ne sait pas nager.

A 11h30, les recherches restaient vaines…

▶️ INFOS À VENIR