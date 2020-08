VALLÉE DE L’HÉRAULT : Une soirée œno inédite.

La Communauté de communes Vallée de l’Hérault, l’Office de Tourisme intercommunal, et les vignerons locaux vous donnent rendez-vous le vendredi 21 août de 18h à 22h sur le parvis de la maison du Grand Site de France au pont du Diable à Aniane / Saint-Jean-de-Fos pour une soirée Place au Vin conviviale et inédite, dans le respect des règles sanitaires en vigueur !

Dans un décor soigné, le pont du Diable en toile de fond et le groupe « Costume et Pyjama » pour assurer l’ambiance musicale, les producteurs vous proposent des dégustations* et de la vente en direct. Pour l’occasion, le verre de vin est vendu au prix unique de 2,50€*.

Sur place retrouvez-vous autour d’une assiette de tapas ou partagez un repas concocté par la Brasserie du pont du Diable qui, pour l’occasion, n’appliquera pas de droit de bouchon* (restauration rapide à partir de produits du terroir, dès 5€).

Le parking du site du pont du Diable est offert aux participants de cette Place au Vin !

La vinothèque de la maison du Grand Site de France !

Sur place, profitez-en pour découvrir l’espace vinothèque, véritable vitrine des vignerons locaux. En été, de nombreuses animations gratuites y sont proposées (dégustations, Rencontres avec un Vigneron, ateliers d’initiations, jeu dédié aux familles).

