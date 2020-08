PALAVAS-LES-FLOTS : Une rixe éclate au coeur de la ville.

Ce vendredi, vers 15h, au niveau de la rue de l’église, une commerçante d’une boutique de la commune de Palavas-les-Flots s’est faite agressée par plusieurs jeunes venant d’une banlieue parisienne après leur avoir demandée de porter un masque.

La police municipale – DR

Les faits se sont produits vendredi en milieu d’après-midi, un groupe de jeunes, se sont arrêtés aux abords d’une boutique de prêt à porter pour finir leurs glaces juste à côté des portants de vêtements. Leurs glaces coulant sur les vêtements, les masques n’étant pas portés, la commerçante leur a demandé, gentiment, de faire attention aux vêtements mais aussi de respecter les consignes sanitaires en place sur la commune.

Le magasin sacagé – La Pause Boutique©

Le ton est monté rapidement et le groupe s’est rué dans la boutique, bousculant les portiques et agressant physiquement la jeune vendeuse avec son compagnon et sa grand-mère présents à ce moment-là. La police municipale est rapidement arrivée. Pendant l’intervention des agents, un policier a été violemment agressé. Selon nos informations, il a reçu plusieurs coups au visage et souffrirait notamment d’une fracture du nez. Les commerçants voisins ont réagi rapidement fort heureusement et sont venus prêter main forte avant l’arrivée des gendarmes.

Les commerçants de la commune, tous choqués et surtout par solidarité, ont tous fermés leur boutique vendredi à 19h30 et ont défilé dans les rues palavasiennes.

Le défilé a rassemblé beaucoup de monde – Témoins Facebook

Depuis le mois de juin, la ville de Palavas-les-Flots subit une explosion d’incivilités en tout genre. La ville de Palavas-Les-Flots a déjà pris toutes les mesures possibles relevant de sa compétence, au niveau sécurité. Elle espère, maintenant, une aide des autorités gouvernementalespour aider à combattre ces violences qui se succèdent depuis le début de la saison.