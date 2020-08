CINÉMA CGR LATTES : Programmation du 26 août au 01 septembre 2020.

Des sorties, des avant-premières à ne pas manquer cette semaine au CGR de Lattes. Dernière semaine avant la rentrée scolaire il faut en profiter!!

LES SORTIES et EVENEMENTS DE LA SEMAINE

PETIT PAYS

Genre : Drame

Date de sortie : 28/08/2020

Réalisé par Eric Barbier

Durée : 1h53.

Avec Jean-paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, Dayla De Medina, Isabelle Kabano, Tao Monladja

SYNOPSIS

Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite soeur. Il passe son temps à faire les quatre cents coups avec ses copains de classe jusqu’à ce que la guerre civile éclate mettant une fin à l’innocence de son enfance.

Ven,Sam, Dim, Lun 11h/13h35/17h25/19h45

Mardi 11h00/13h35/15h55/18h25/20h45

BLOOD MACHINES

MARDI 1 SEPTEMBRE A 21H

Genre : Aventure, science-fiction

Date de sortie : 01/09/2020

Réalisé par Seth Ickerman

Durée : 1h42.

Avec Elisa Lasowski, Anders Heinrichsen, Noémie Stevens, Christian Erickson, Joëlle Berckmans

SYNOPSIS

BLOOD MACHINES suit deux chasseurs de l’espace qui traquent une machine tentant de s’émanciper. Après l’avoir abattue, ils assistent à un phénomène mystique : le spectre d’une jeune femme s’arrache de la carcasse mécanique comme si cette dernière avait une âme. Démarre une course poursuite à travers l’espace pour comprendre la nature de ce phénomène.

Le film (50min) sera suivi d’un making-of

EFFACER L’HISTORIQUE

Genre : Comédie, drame

Date de sortie : 26/08/2020

Réalisé par Gustave Kervern, Benoit Delepine

Durée : 1h46.

Avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero, Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde

SYNOPSIS

Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de ses clients refusent de décoller.Ensemble, ils décident de partir en guerre contre les géants d’internet. Une bataille foutue d’avance, quoique…

Tous les jours 10h/13h35/15h50/18h/20h15/22h25

LES NOUVEAUX MUTANTS

Genre : Fantastique, Epouvante-horreur, science-fiction, t

Titre original : The New Mutants

Date de sortie : 26/08/2020

Réalisé par Josh Boone

Interdit aux -12 ans

Durée : 1h33.

Avec Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Henry Zaga, Blu Hunt

SYNOPSIS

Rahne Sinclair, Illyana Rasputin, Sam Guthrie et Roberto da Costa sont quatre jeunes mutants retenus dans un hôpital isolé pour suivi psychiatrique. Le Dr Cecilia Reyes, qui estime ces adolescents dangereux pour eux-mêmes comme pour la société, les surveille attentivement et s’efforce de leur apprendre à maîtriser leurs pouvoirs. Lorsqu’une nouvelle venue, Danielle Moonstar, rejoint à son tour l’établissement, d’étranges événements font leur apparition. Les jeunes mutants sont frappés d’hallucinations et de flashbacks, et leurs nouvelles capacités – ainsi que leur amitié – sont violemment mises à l’épreuve dans une lutte effrénée pour leur survie.

Tous les jours 10h50/14h/16h18h/20h/22h

SPYCIES

Genre : Animation

Date de sortie : 26/08/2020

Réalisé par Guillaume Ivernel

Durée : 1h30.

Avec Monsieur Poulpe, Davy Mourier

SYNOPSIS

Un duo fantaisiste d’agents secrets, composé de l’exigeant mais rebelle Vladimir et d’Hector le geek vaurien, tient le sort du monde entre ses pattes : suite au vol de la radiésite, matériau classé top secret sur une plateforme offshore, le tandem devra sauver la plane?te d’une menace climatique au cours de son enque?te, menée tambour battant !

Tous les jours 10h50/13h40/15h50/17h55

TENET

Genre : Action, espionnage, thriller

Date de sortie : 26/08/2020

Réalisé par Christopher Nolan

Durée : 2h30.

Avec John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia,

SYNOPSIS

Muni d’un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne l’univers crépusculaire de l’espionnage international. Sa mission le projettera dans une dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s’agit pas d’un voyage dans le temps, mais d’un renversement temporel…

Tous les jours 10h30/13h30/14h/15h15/16h30/17h15/18h30/19h30/20h30/21h30/22h30

FILM PAR FILM

BELLE-FILLE

Genre : Comédie

Date de sortie : 19/08/2020

Réalisé par Méliane Marcaggi

Durée : 1h36.

Avec Alexandra Lamy, Miou-Miou, Jonathan Zaccaï, Thomas Dutronc, Patrick Mille

SYNOPSIS

Découvrant que son mari la trompe, Louise décide de penser enfin à elle et part décompresser en Corse le temps d’un week-end. Elle passe une folle nuit avec un bel inconnu… Une seule puisque, au petit matin, il ne se réveille pas. Andréa, la mère de celui-ci, débarque sur les lieux et prend immédiatement Louise pour la belle-fille dont elle a toujours rêvé! Prise au piège, Louise va devoir jouer le rôle de la belle-fille idéale pour quelques jours. Problème : sa nouvelle belle-mère ne veut plus la lâché

Mardi 10h45/13h30/15h40/20h15

Tous les autres jours 10h45/13h30/15h40/15h5020h25

ENRAGÉ

Genre : Action, thriller

Titre original : Unhinged

Date de sortie : 19/08/2020

Réalisé par Derrick Borte

Interdit aux -12 ans

Durée : 1h30.

SYNOPSIS

La tension extrême et la répétition des scènes de violence sont de nature à perturber certains spectateurs.Mauvaise journée pour Rachel : en retard pour conduire son fils à l’école, elle se retrouve coincée au feu derrière une voiture qui ne redémarre pas. Perdant patience, elle klaxonne et passe devant. Quelques mètres plus loin, le même pick up s’arrête à son niveau. Son conducteur la somme de s’excuser, mais elle refuse. Furieux, il commence à la suivre… La journée de Rachel se transforme en véritable cauchemar.

Mardi, Jeu 15h50/17h45/20h05/22h15

Vend, Sam, Dim, Lun 15h55/20h05/22h15

Mar 11h/13h50/20h05/22h15

THE RENTAL

Genre : Epouvante-horreur, thriller

Date de sortie : 19/08/2020

Réalisé par Dave Franco

Interdit aux -12 ans

Durée : 1h28.

Avec Dan Stevens, Alison Brie, Sheila Vand, Jeremy Allen White, Toby Huss

SYNOPSIS

Deux couples louent une sublime maison face à l’océan pour un week-end de fête. Les quatre amis comprennent très vite que derrière la beauté de l’endroit, un danger les guette : une présence mystérieuse semble les espionner et révèle des secrets inavouables sur chacun d’eux. La tension monte et le week-end de rêve va virer au cauchemar absolu…

Mer 13h50/17h55/19h55/22h

Jeu, Ven, Sam, Dim, Lun 17h55/19h55/22h

Mar 15h/17h55/19h55/22h

YAKARI, LE FILM

Genre : Aventure, Animation, Famille

Titre original : Yakari

Date de sortie : 12/08/2020

Réalisé par Toby Genkel, Xavier Giacometti

Durée : 1h22.

SYNOPSIS

Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux part vers l’inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang réputé indomptable. En chemin, Yakari fera la rencontre magique de Grand-Aigle, son animal totem, de qui il recevra une superbe plume… et un don incroyable : pouvoir parler aux animaux. Seul pour la première fois, sa quête va l’entraîner à travers les plaines, jusqu’au territoire des terribles chasseurs à peaux de puma… Mais comment retrouver la trace du tipi ? Au bout du voyage, le souffle de l’aventure scellera pour toujours l’amitié entre le plus brave des papooses et le mustang plus rapide que le vent.

Tous les jours sauf mardi 11h10/13h45/16h

Mar 11h10/13h20

BIGFOOT FAMILY

Genre : Animation, comédie

Titre original : The Son of Bigfoot

Date de sortie : 05/08/2020

Réalisé par Ben Stassen, Jérémie Degruson

Durée : 1h28.

Avec Kylian Trouillard

SYNOPSIS

Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la star des médias. Au grand dam de son fils Adam qui rêvait d’une vie de famille paisible. L’adolescent essaye de dompter les incroyables pouvoirs hérités de son père et trouve réconfort auprès de la folle ménagerie abritée sous son toit.Lorsque Bigfoot est alerté par des militants écolos, il s’envole pour l’Alaska, bien décidé à combattre les méfaits de la société pétrolière X-Trakt. Quelques jours plus tard, le monde entier est sous le choc : l’aventurier velu a disparu.Le sang d’Adam ne fait qu’un tour. Cap sur le Grand Nord avec sa mère Shelly, Trapper un raton-laveur intrépide et Wilbur l’ours maladroit, pour retrouver son super-papa…

Tous les jours en salle Ice 11h/13h40/15h40/17h45

GREENLAND – LE DERNIER REFUGE

Genre : Action, science-fiction

Titre original : Greenland

Date de sortie : 05/08/2020

Réalisé par Ric Roman Waugh

Durée : 1h59.

Avec Gérard Butler, Morena Baccarin, Scott Glenn, Roger Dale Floyd, David Denman

SYNOPSIS

Une comète est sur le point de s’écraser sur la Terre et de provoquer un cataclysme sans précédent. John Garrity décide de se lancer dans un périlleux voyage avec son ex-épouse Allison et leur fils Nathan pour rejoindre le dernier refuge sur Terre à l’abri du désastre. Alors que l’urgence devient absolue et que les catastrophes s’enchainent de façon effrénée, les Garrity vont être témoin du meilleur comme du pire de la part d’une humanité paniquée au milieu de ce chaos.

Mer, Jeu 11h45/19h45/22h05

Ven, Sam, Dim, Lun,Mar 19h40/22h05

LES BLAGUES DE TOTO

Genre : Comédie

Date de sortie : 05/08/2020

Réalisé par Pascal Bourdiaux

Durée : 1h24.

Avec Gavril Dartevelle, Guillaume De Tonquédec, Anne Marivin, Ramzy Bédia, Daniel Prévost





SYNOPSIS

A l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains qu’écouter les leçons de la maîtresse. Avec ses parents aussi, les blagues de Toto se transforment souvent en catastrophes… La dernière en date ? La chute d’une sculpture pendant un évènement organisé par le patron de son père. Mais cette fois-ci, Toto assure qu’il est innocent et refuse d’être accusé d’une bêtise que pour une fois, il n’a pas faite ! Avec ses meilleurs amis, il va mener l’enquête.

Tous les jours sauf mardi 11h05/13h50/15h25/17h40/19h40

Mar 17h40/19h40

BLANCHE NEIGE, LES SOULIERS ROUGES ET LES SEPT NAINS

Genre : Animation, Famille

Titre original : Red Shoes and the Seven Dwarfs

Date de sortie : 29/07/2020

Réalisé par Hong Sung-Ho

Durée : 1h32.

Avec Melha Bedia, Clément Moreau, Thibaut Belfodil, Pascal Nowak, Nathanel Alimi

SYNOPSIS

Des princes transformés en nains viennent à l’aide d’une princesse dont la beauté est cachée dans ses souliers. Ici, le conte de fées s’amuse de notre obsession du paraître. Mais comme dans tous les contes, c’est l’amour qui sauvera tous les personnages.

Tous les jours a 11h05 sauf mardi

DREAMS

Genre : Animation, Famille

Titre original : Drømmebyggerne

Date de sortie : 29/07/2020

Réalisé par Tonni Zinck, Kim Hagen Jensen

Tous publics

Durée : 1h21.

Avec Audrey D’Hulstère, Lola Dubini, Steve Driesen, Esther Aflalo, Maxime Donnay

SYNOPSIS

Emma est une jeune fille qui partage sa chambre avec Coco son cochon d’Inde. Une nuit, dans son sommeil, elle bascule dans un monde merveilleux. Elle découvre alors qu’elle a le pouvoir d’entrer dans le monde des rêves et de changer le futur. Sa vie devient extraordinaire ! Jusqu’au jour où revenir dans le monde réel s’avère plus compliqué que prévu…

Tous les jours 10h55 sauf mardi

T’AS PÉCHO ?

Genre : Comédie

Date de sortie : 29/07/2020

Réalisé par Adeline Picault

Durée : 1h38.

Avec Paul Kircher, Inès d’Assomption, Ramzy Bédia, Vincent Macaigne, Sophie-Marie Larrouy





SYNOPSIS

Arthur, 15 ans, a un coup de foudre pour Ouassima, qui ne le regarde même pas… Alors que lui n’a jamais pécho, elle sort avec Matt, le beau gosse du collège. Pour s’approcher d’elle, Arthur rassemble une bande de losers célibataires et lui propose de leur donner des cours de péchotage, à 10 euros la leçon. Dans les vestiaires de la piscine, débute alors un long apprentissage intime et collectif sur « les filles et l’amour : mode d’emploi ».

Tous les jours 20h/22h sauf mardi

TERRIBLE JUNGLE

Genre : Aventure, comédie

Date de sortie : 29/07/2020

Réalisé par Hugo Benamozig, David Caviglioli

Durée : 1h31.

Avec Catherine Deneuve, Vincent Dedienne, Alice Belaïdi, Jonathan Cohen, Patrick Descamps





SYNOPSIS

Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier les Otopis, un peuple mystérieux d’Amazonie. C’est aussi l’occasion pour lui de s’éloigner de l’emprise de sa mère, la possessive Chantal de Bellabre. Mais celle-ci, inquiète pour lui, décide de partir à sa recherche en s’aventurant dans l’étrange forêt amazonienne.

Mer 19h45/21H45

Jeu 18h/20h/22h30

Ven/Sam/Dim/Lun 18h/22h20

Mar 11h/13h40/15h40/19h45/21h45

LA PAT’ PATROUILLE : LA GRANDE COURSE

Genre : Animation

Date de sortie : 15/07/2020

Durée : 0h59.

SYNOPSIS

C’est parti pour La Grande Course de la Grande Vallée et la Pat’ Patrouille est là pour aider les pilotes. Mais lorsqu’Ayrton la Flèche, le grand champion, se blesse, seul Marcus peut le remplacer ! Le dalmatien tout feu tout flamme devra s’entraîner et se surpasser grâce à tous ses amis pour espérer remporter la coupe !Rejoignez la Pat’ Patrouille dans une aventure inédite et aidez vos chiots préférés dans leur mission lors d’une séance interactive ! Êtes-vous prêts à les encourager et à répondre aux questions ? Aucune mission n’est trop dure car la Pat’ Patrouille assure !

Tous les jours sauf mardi 11h/13h30/16h

DIVORCE CLUB

Genre : Comédie

Date de sortie : 14/07/2020

Réalisé par Michaël Youn

Durée : 1h48.

Avec Arnaud Ducret, François-xavier Demaison, Audrey Fleurot, Caroline Anglade, Youssef Hajdi

SYNOPSIS

Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi éperdument amoureux. Jusqu’au jour où il découvre en public que sa femme le trompe : humilié et plaqué dans la foulée ! Abattu et lâché par ses proches, Ben peine à remonter la pente jusqu’à ce qu’il croise le chemin de Patrick, un ancien ami lui aussi divorcé qui lui propose d’emménager chez lui. Patrick, au contraire de Ben, entend bien profiter de son célibat retrouvé et de tous les plaisirs auxquels il avait renoncé durant son mariage. Bientôt rejoints par d’autres divorcés, les fêtards quarantenaires ébauchent les premières règles du » Divorce Club « …

Tous les jours sauf mardi 11h/22h20

SCOOBY !

Genre : Animation, comédie, Famille

Titre original : Scoob!

Date de sortie : 08/07/2020

Réalisé par Tony Cervone

Durée : 1h34.

SYNOPSIS

Dans SCOOBY!, on découvre comment Scooby et Sammy, amis pour la vie, se sont rencontrés et associés aux détectives en herbe Fred, Velma et Daphné pour créer la célèbre équipe Mystère et Cie. Après avoir résolu des centaines d’affaires et vécu d’innombrables aventures, Scooby et sa bande doivent désormais s’attaquer à leur énigme la plus redoutable : un complot destiné à déchaîner les forces du chien-fantôme Cerberus. Tandis qu’ils mettent tout en œuvre pour enrayer cette « acabocalypse » mondiale, nos amis découvrent que Scooby est porteur d’une lourde hérédité et qu’il est promis à un plus grand destin que quiconque aurait pu l’imaginer.

Tous les jours sauf mardi 13h45

TOUT SIMPLEMENT NOIR

Genre : Comédie

Date de sortie : 08/07/2020

Réalisé par Jean-Pascal Zadi, John Wax

Durée : 1h30.

Avec Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade, Lilian Thuram, Claudia Tagbo

SYNOPSIS

JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première grosse marche de contestation noire en France, mais ses rencontres, souvent burlesques, avec des personnalités influentes de la communauté et le soutien intéressé qu’il reçoit de Fary, le font osciller entre envie d’être sur le devant de la scène et véritable engagement militant…

Mar 10h45/18h/21h40

Jeu 10h45/21h

Ven, Sam, Dim, Lun 21h

Mar 11h05/18h/21h40