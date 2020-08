CORONAVIRUS : Le préfet interdit toute activité dansante dans les établissements recevant du public.

Suite au passage en zone rouge du département de l’Hérault, le préfet prend de nouvelles mesures et interdit notamment la pratique de toute activité dansante dans les établissements recevant du public et les lieux publics couverts ou non.

Illustration – DR

Le taux pour l’Hérault est de 84 cas pour 100’000 habitants (le seuil d’alerte est de 50 pour 100’000). Cette hausse importante se traduit par des contaminations sur une population jeune, mais aussi désormais chez des personnes âgées qui sont plus vulnérables.

Par conséquent, le préfet de l’Hérault a pris de nouvelles mesures de protection par arrêté préfectoral du 27 août 2020 :

couverts ou non est interdite sur l’ensemble du territoire du département jusqu’au 15 septembre. Les bars et restaurants peuvent continuer à exercer leur activité sous réserve de ne pas contrevenir à cette mesure. Une dérogation est accordée pour les activités des établissements d’enseignement de la danse au regard du décret du 10 juillet 2020 : Les autorisations de manifestations, évènements, rassemblements sur la voie publique ou dans un lieu

ouvert au public mettant en présence simultanée plus de 10 personnes seront strictement limitées en lien avec les maires des communes concernées. Ouvertures de postes de dépistages mobiles dits « drive test » piétons. Le premier sur Montpellier a été

installé ce jour, jeudi 27 août 2020, Esplanade Charles de Gaulle. Il est accessible sans rendez-vous les

mardis et jeudi de 9h à 12h. D’autres seront prochainement en fonction.

Pour mémoire

▪️ Aucun évènement de plus de 5 000 personnes ne peut avoir lieu, quelle qu’en soit la nature (culturel,

festif, sportif…) conformément aux instructions gouvernementales.

▪️ Le port du masque est obligatoire : dans les transports en commun, y compris sur les zones d’attente,

dans les lieux publics clos, sur les marchés, brocantes, vide-greniers, foires, mais aussi sur bon nombre

de communes du département de l’Hérault