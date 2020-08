CORONAVIRUS : Le masque obligatoire aux abords des établissements scolaires du département.

Au regard de la situation épidémiologique dans le département de l’Hérault, dont le taux de contamination journalier a largement dépassé le seuil d’alerte, Jacques Witkowski, préfet de l’Hérault, prend de nouvelles mesures de protection suite à la rentrée scolaire.

Illustration – DR

La rentrée scolaire aura lieu à partir du 1er septembre 2020 dans l’ensemble des établissements scolaires, écoles, collèges, lycées ou encore dans les crèches.

Les rassemblements aux abords de ces établissements ne favorisent pas le respect des règles de distanciation physique sociale prévues par l’article 1er du décret du 10 juillet 2020,

et peuvent contribuer à la propagation du virus.

Par conséquent, à compter du 31 août 2020, toute personne de onze ans ou plus se trouvant sur la voie publique entre 7 heures et 22 heures, dans un rayon de 30 mètres des entrées et sortie desdits établissements, doit porter un masque de protection dans l’ensemble du département de l’Hérault, en complément de l’obligation du respect des mesures barrières.