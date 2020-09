CORONAVIRUS : Les hôpitaux du Bassin de Thau à nouveau en première ligne.

Devant la recrudescence de la pandémie de COVID-19, les Hôpitaux du Bassin de Thau sont à nouveau en 1ère ligne avec leurs 2 sites hospitaliers sur Sète, l’hôpital Saint Clair et sur Agde, l’hôpital Saint Loup ainsi que leurs 4 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Sète, Marseillan, Vias et Agde.

Depuis la mi-juillet ce sont 21 patients COVID qui ont été hospitalisés en médecine ou chirurgie. A noter aussi que 5 professionnels ont été testés positifs et placés à l’isolement à leur domicile. Chaque jour 7 à 8 patients suspects sont pris en charge aux urgences.

Il faut savoir que les Hôpitaux du Bassin de Thau participent à une réunion de coordination qui réunit chaque semaine, sous l’égide de l’ARS, les hôpitaux publics, les cliniques privées, les médecins et biologistes libéraux afin de coordonner au mieux les circuits de dépistage et les prises en charge des patients en ville et dans les établissements de santé.

Les hôpitaux du bassin de Thau de par leur implantation géographique doivent faire face depuis le déconfinement à un triple défi :

Un besoin d’hospitalisation accru en chirurgie et en médecine pour la population du bassin de population qui a reporté les soins au printemps Une augmentation traditionnelle d’activité liée à l’afflux touristique qui s’est maintenu en Occitanie avec 120 à 150 passages/jour aux urgences Une nécessité d’appliquer des mesures sanitaires strictes (test COVID systématique pour tout patient hospitalisé, hospitalisation en chambre seule jusqu’à obtention des résultats) et de prendre en charge les patients suspects et positifs.

Cette activité soutenue induit une tension sur les lits avec à certains moments de réelles difficultés à hospitaliser dans des délais satisfaisants. Elle sollicite fortement les ressources

humaines ce qui a conduit les hôpitaux du Bassin de Thau à rechercher des soignants (3 postes d’infirmier(e) et 2 postes d’aide-soignant(e) publiés à ce jour).

Malgré la levée de l’état d’urgence au niveau national et du plan blanc, la cellule de crise COVID a été réactivée dès la mi-juillet afin de coordonner au cœur de la période estivale la réponse hospitalière et médico-sociale. Elle se réunit de façon hebdomadaire.

Les principales décisions prises par la Cellule de crise ont été :

– Dès la mi-juillet, port du masque systématique par tous les professionnels dans toutes les zones communes et à partir du 1er septembre dans tous les bureaux partagés. Début septembre, une 2ème distribution de 6 masques en tissus réutilisables sera organisée pour tous les personnels non soignants.

– Incitation des professionnels revenant de vacances et ayant été en situation de risques de contamination à se faire tester

– Constitution de stocks d’équipement de protection individuels et de médicaments en s’appuyant sur les stocks d’Etat, mais également par des commandes et pré-commandes directes auprès des fournisseurs

– Laboratoire : Qualification de la technique de test sérologique et organisation de tests pour les professionnels en lien avec le service de santé au travail, mise à disposition de tests PCR rapides (résultat en 2h) pour les situations d’urgence

– Validation du projet d’ouverture d’un drive pour les prélèvements PCR avec une ouverture effective au public le 31/08

– Fermeture le 31/08 de l’Accueil Médicalisé de jour de l’Hôpital d’Agde car les locaux ne permettent pas d’accueillir en toute sécurité les patients

– Mise en place début septembre d’un double circuit COVID/NON COVID aux urgences de l’hôpital Saint Clair. Un poste de tri modulaire sera installé d’ici la fin septembre pour améliorer le confort des patients et des professionnels

– Sécurisation des visites dans les EHPAD et USLD avec réactivation au 1er septembre des modalités de visites sur RDV uniquement

– Pour rappel, les horaires de visite dans les services de soins sont possibles de 12h30 à 14h et de 18h à 19h30 dans le strict respect des gestes barrières et pour seulement 2 personnes simultanément

– Réactivation le 28 aout d’un service COVID en médecine et d’un secteur COVID en soins de suite et de réadaptation