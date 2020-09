MONTPELLIER : 3 militantes féministes fauchées par une voiture.

Dimanche soir, 3 militantes féministes ont été fauchées par une voiture alors qu’elles collaient des affiches sur le pont de Lapeyronie à Montpellier.

Les faits se sont produits vers 23h20 alors que les 4 militantes collées des affiches. Un individu, à bord d’un véhicule, s’est arrêté sous le pont prés de Lapeyronie au milieu de la route. Interpellant les colleuses, ils leur a demandé d’arrêter de mettre des affiches, les menaçant verbalement.

« Je suis Satan, j’ai violé la femme de Dieu et si vous continuez je vais venir vous violer. » s’exclama l’individu.

Le ton est monté mais l’homme a finalement quitté les lieux en promettant des représailles.

Environ, 10 minutes plus tard, l’homme est revenu à bord de son véhicule empruntant un sens interdit. Montant sur le trottoir à pleine vitesse, il a heurté 3 des 4 militantes puis a reculé avant de prendre la fuite.

Une des victimes joint par la rédaction d’IPH nous explique encore choquée : » j’ai vu sa tête, j’ai sentis de la haine dans son regard… 5 minutes avant nous étions allongées sur le trottoir pour voir notre collage, s’il était passé à ce moment là, ils nous aurait tué. »

Les 3 colleuses ont été blessées au niveau des jambes dont une plus sérieusement mais leur état ne présentait pas d’inquiétude. Profondément choquées par cet acte incompréhensible, un dépôt de plainte a été déposé, le lendemain, par les militantes. L’individu, un homme entre 25 et 30 ans, est activement recherché par les policiers de la surété départementale en charge de l’enquête.

Les colleuses féministes

Dans la nuit, armées de colle, de pinceau et d’affiches, le mouvement féministe se répand comme traînée de poudre dans les villes françaises depuis le mois d’août 2019, ce mouvement de collage, né à Paris, ne cesse de grandir et est devenu national pour dénoncer les féminicides, les meurtres de femmes en raison de leur sexe et sensibiliser le grand public à toutes les violences faites aux femmes.