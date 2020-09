SÈTE : Un drive Covid-19 à l’hôpital depuis lundi.

Fortement engagés dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, les Hôpitaux du Bassin de Thau ont ouvert un « Drive COVID-19 » sur l’hôpital de Sète permettant la réalisation de prélèvements nasopharyngés pour PCR SARS-CoV-2.

Illustration – DR

Une quarantaine de patients sont testés chaque jour. Les prélèvements sont traités par le CHU de Montpellier avec un retour de résultats dans les 48 à 72 heures.

Un premier bilan fait état :

– D’une très forte demande ; les rendez-vous sont complets jusqu’au 9 septembre 2020.

– De nombreuses personnes (une trentaine le 1er jour : 19 évincés et 11 qui sont parvenus jusqu’au Drive) se présentent sans rendez-vous, ce qui a nécessité un filtrage par un agent de sécurité

Deux actions correctives ont été réalisées :

– Des rendez-vous supplémentaires ont été insérés, sous forme d’un surbooking, soit 19 rendez-vous par jour, les prochains rendez-vous seront proposés toutes les 7 min

– De nouveaux préleveurs sont formés

Un travail est en cours pour augmenter l’offre de prélèvements avec un objectif de proposer 100 tests/jour et d’ouvrir le DRIVE le samedi, ce qui impose de renforcer les équipes (préleveurs, enregistrement administratif à l’accueil et pour le rendu des résultats, sécurité). Il convient également de vérifier la capacité du laboratoire du CHU à assurer l’analyse de ces tests dans des délais raisonnables, sans perturber le flux des patients suspects, consultants et hospitalisés.

Le « Drive COVID-19 » est réservé aux patients âgés de plus de 4 ans et accessible uniquement sur rendez-vous :

▪️en ligne via le site Internet https://ch-bassindethau.fr/vous-accueillir/prendre-rdv-en-ligne/ par l’application Doctolib spécialité « Dépistage COVID-19 PCR »

▪️par téléphone en cas de difficulté à la prise de rendez-vous en ligne, au 04 30 84 13 38 du lundi au vendredi entre 8h et 12h.

Le test réalisé est pris en charge par l’assurance maladie sans prescription médicale.

Le Drive, ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 14h30, est situé à droite de l’entrée principale de l’Hôpital Saint-Clair, à l’extrémité du parking visiteurs. Un fléchage et un agent de sécurité indiqueront le lieu exact. Les tests ont vocation à être réalisés par la portière du véhicule, mais seront également accessibles aux piétons.

Le retour des résultats s’effectuera dans un délai minimum de 72h avec possibilité d’y accéder via le site internet des Hôpitaux du Bassin de Thau http://www.ch-bassindethau.fr