PALAVAS-LES-FLOTS : Forte mobilisation contre la fermeture d’une classe de maternelle.

Ce mercredi, une décision unilatérale est tombée de l’inspecteur de l’académie demandant la fermeture d’une classe de maternelle de l’école Pierre et Marie Curie de Palavas-les-Flots, dès lundi prochain.

Crédit photo P.BESSIÈRE/IPH Média©

Cette décision brutale a poussée une partie des Palavasiens, élus, parents et enseignants à manifester en silence mais en nombre. Ils se sont rassemblés vendredi matin devant l’école maternelle Pierre et Marie Curie pour montrer leur mécontentement et demander le maintien de cette classe de petite et moyenne section de maternelle.

« …Il est inacceptable en cette période sanitaire très compliquée, de contraindre nos jeunes enfants à plus de promiscuité et ainsi plus de risques de contracter le virus. Il ne peut pas y avoir de fermeture de classe dans une période où nous devons être exemplaires sur le respect des distanciations physiques et sur les gestes barrières… » a expliqué Christian Jeanjean, maire de la commune.

Crédit photo P.BESSIÈRE/IPH Média©

Les parents d’élèves ont par la suite eu un rendez-vous au Rectorat afin d’exposer leurs revendications.

Nous avons appris hier soir, que finalement la classe a été maintenue.