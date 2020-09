CINÉMA CGR LATTES : Programmation du 09 septembre au 15 septembre 2020.

Comme chaque semaine, IPH Média vous dévoile le programme complet du CGR de Lattes. Les sorties cinéma de la semaine, les films à l’affiche et les événements à ne pas manquer…

LES SORTIES DE LA SEMAINE

LA DARONNE

Genre : Comédie, film noir-policier

Date de sortie : 09/09/2020

Réalisé par JEAN-PAUL SALOME

Durée : 1h46.

Avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Farida Ouchani, Liliane Rovère, Jade-Nadja Nguyen

SYNOPSIS

Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les écoutes téléphoniques pour la brigade des Stups. Lors d’une enquête, elle découvre que l’un des trafiquants n’est autre que le fils de l’infirmière dévouée qui s’occupe de sa mère. Elle décide alors de le couvrir et se retrouve à la tête d’un immense trafic ; cette nouvelle venue dans le milieu du deal est surnommée par ses collègues policiers « La Daronne ».

Mer, Lun : 13h30 | 15h45 | 18h00 | 20h15

Jeu : 15h30 | 17h45 | 20h15

Ven : 15h30 | 17h45 | 20h00 | 22h15

Sam : 11h00 | 13h30 | 15h45 | 18h00 | 20h15 | 22h30

Dim : 11h00 | 13h30 | 15h45 | 18h00 | 20h15

Mar : 15h30 | 17h45 | 20h00

LE BONHEUR DES UNS……

Genre : Comédie

Date de sortie : 09/09/2020

Réalisé par Daniel Cohen

Durée : 1h40.

Avec Vincent Cassel, Bérénice Bejo, Florence Foresti, François Damiens, Daniel Cohen





SYNOPSIS

Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d’amis de longue date. Le mari macho, la copine un peu grande-gueule, chacun occupe sa place dans le groupe. Mais, l’harmonie vole en éclat le jour où Léa, la plus discrète d’entre eux, leur apprend qu’elle écrit un roman, qui devient un best-seller. Loin de se réjouir, petites jalousies et grandes vacheries commencent à fuser. Humain, trop humain ! C’est face au succès que l’on reconnait ses vrais amis… Le bonheur des uns ferait-il donc le malheur des autres ?

Mer, Lun : 13h40 | 15h50 | 17h55 | 20h00

Jeu, Mar : 15h50 | 17h55 | 20h00

Ven : 15h45 | 17h50 | 19h55 | 22h00

Sam : 11h00 | 13h40 | 15h50 | 17h55 | 20h00 | 22h10

Dim : 11h00 | 13h40 | 15h50 | 17h55 | 20h00

ANTEBELLUM

Genre : Epouvante-horreur, thriller

Date de sortie : 09/09/2020

Réalisé par Gerard Bush, Christopher Renz

Interdit aux -12 ans

Durée : 1h46.

Avec Janelle Monáe, London Boyce, Gabourey Sidibe, Jack Huston, Jena Malone

SYNOPSIS

L’auteure à succès, Veronica Henley, se retrouve piégée dans un monde effroyable dont elle doit percer le mystère avant qu’il ne soit trop tard.

Mer : 13h30 | 15h45 | 18h00 | 20h20

Jeu : 15h45 | 18h00 | 20h20

Ven : 15h45 | 18h00 | 20h15 | 22h30

Sam : 13h30 | 15h45 | 18h00 | 20h15 | 22h30

Dim : 10h50 | 13h30 | 15h45 | 18h00 | 20h15

Lun : 13h30 | 15h45 | 18h00 | 20h15

Mar : 15h45 | 18h00 | 20h15

AVANT-PREMIERE

J’IRAI DORMIR DANS LES CARPATES

MARDI 15 SEPTEMBRE À 20H

Genre : Comédie, thriller

Date de sortie : 16/09/2020

Réalisé par Antoine De Maximy

Durée : 1h36.

Avec Antoine De Maximy, Alice Pol, Max Boublil, Stéphan Wojtowicz, Léon Plazol

SYNOPSIS

L’histoire commence par un banal accident de voiture sur une route montagneuse des Carpates. La voiture d’Antoine de Maximy, le présentateur de la série « J’irai dormir chez vous » a été emportée dans une rivière et son corps n’a pas été retrouvé. Le matériel et les images du globe-squatteur sont rapatriés à Paris. Agnès, la monteuse de la série, décide de terminer ce dernier épisode. Après avoir visionné les images elle s’attaque au montage du film. Mais des détails attirent l’attention d’Agnès. Petit à petit le doute s’insinue. L’histoire n’est peut-être pas aussi simple…

EVENEMENT

VENDREDI 11 SEPTEMBRE À 20H

Genre : Aventure, ?, science-fiction

Date de sortie : 01/09/2020

Réalisé par Seth Ickerman

Interdit aux -12 ans

Durée : 1h42.

Avec Elisa Lasowski, Anders Heinrichsen, Noémie Stevens, Christian Erickson, Joëlle Berckmans









SYNOPSIS

BLOOD MACHINES suit deux chasseurs de l’espace qui traquent une machine tentant de s’émanciper. Après l’avoir abattue, ils assistent à un phénomène mystique : le spectre d’une jeune femme s’arrache de la carcasse mécanique comme si cette dernière avait une âme. Démarre une course poursuite à travers l’espace pour comprendre la nature de ce phénomène.Cet événement CGR se compose de 50 min de film + 52 min de making-of.

FILM PAR FILM

ANTIGONE

Genre : Drame

Date de sortie : 02/09/2020

Réalisé par Sophie Deraspe

Durée : 1h49.

Avec Nahéma Ricci, Hakim Brahimi, Rawad El-Zein, Paul Doucet, Nour Belkhiria









SYNOPSIS

Antigone est une adolescente brillante au parcours sans accroc. En aidant son frère à s’évader de prison, elle agit au nom de sa propre justice, celle de l’amour et la solidarité.Désormais en marge de la loi des hommes, Antigone devient l’héroïne de toute une génération et pour les autorités, le symbole d’une rébellion à canaliser…

Jeu : 17h55

Ven : 17h50

Dim : 11h00

Lun : 15h45 | 18h00

Mar : 15h35

BELLE FILLE

Genre : Comédie

Date de sortie : 19/08/2020

Réalisé par Méliane Marcaggi

Durée : 1h36.

Avec Alexandra Lamy, Miou-Miou, Jonathan Zaccaï, Thomas Dutronc, Patrick Mille

SYNOPSIS

Découvrant que son mari la trompe, Louise décide de penser enfin à elle et part décompresser en Corse le temps d’un week-end. Elle passe une folle nuit avec un bel inconnu… Une seule puisque, au petit matin, il ne se réveille pas. Andréa, la mère de celui-ci, débarque sur les lieux et prend immédiatement Louise pour la belle-fille dont elle a toujours rêvé! Prise au piège, Louise va devoir jouer le rôle de la belle-fille idéale pour quelques jours. Problème : sa nouvelle belle-mère ne veut plus la lâché

Mer, Jeu : 17h50

Ven : 15h50 | 18h25

Sam : 11h00 | 17h55

Dim, Mar : 18h00

Lun : 13h40 | 18h00

BIG FOOT FAMILY

Genre : Animation, comédie

Titre original : The Son of Bigfoot

Date de sortie : 05/08/2020

Réalisé par Ben Stassen, Jérémie Degruson

Durée : 1h28.

Avec Kylian Trouillard

Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la star des médias. Au grand dam de son fils Adam qui rêvait d’une vie de famille paisible. L’adolescent essaye de dompter les incroyables pouvoirs hérités de son père et trouve réconfort auprès de la folle ménagerie abritée sous son toit.Lorsque Bigfoot est alerté par des militants écolos, il s’envole pour l’Alaska, bien décidé à combattre les méfaits de la société pétrolière X-Trakt. Quelques jours plus tard, le monde entier est sous le choc : l’aventurier velu a disparu.Le sang d’Adam ne fait qu’un tour. Cap sur le Grand Nord avec sa mère Shelly, Trapper un raton-laveur intrépide et Wilbur l’ours maladroit, pour retrouver son super-papa…

Mer : 13h55 | 15h50

Sam : 11h10 | 14h00 | 15h55 | 18h00

Dim : 11h10 | 14h00 | 16h00 | 18h00

EFFACER L’HISTORIQUE

Genre : Comédie, drame

Date de sortie : 26/08/2020

Réalisé par Gustave Kervern, Benoit Delepine

Durée : 1h46.

Avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero, Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde

SYNOPSIS

Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de ses clients refusent de décoller.Ensemble, ils décident de partir en guerre contre les géants d’internet. Une bataille foutue d’avance, quoique…

Mer, Lun : 13h30 | 15h45 | 18h00 | 20h15

Jeu, Mar : 15h45 | 18h00 | 20h15

Ven : 15h45 | 18h00 | 20h15 | 22h20

Sam : 10h50 | 13h30 | 15h45 | 18h00 | 20h15 | 22h30

Dim : 10h50 | 13h30 | 15h45 | 18h00 | 20h15

ENORME

Genre : Comédie

Date de sortie : 02/09/2020

Réalisé par Sophie Letourneur

Durée : 1h41.

Avec Marina Foïs, Jonathan Cohen, Jacqueline Kakou, Ayala Cousteau, Victor Uzzan





SYNOPSIS

Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut un bébé, Claire elle n’en a jamais voulu et ils étaient bien d’accord là-dessus. Il commet l’impardonnable et lui fait un enfant dans le dos. Claire se transforme en baleine et Frédéric devient gnangnan.

Mer : 13h40 | 15h50 | 20h15

Jeu : 15h45 | 20h15

Ven : 15h35 | 17h45 | 20h10 | 22h10

Sam : 10h55 | 13h40 | 15h50 | 20h05 | 22h15

Dim : 10h55 | 13h40 | 15h50 | 20h05

Lun : 13h45 | 15h50 | 18h00 | 20h10

Mar : 15h50 | 18h00 | 20h10

ENRAGE

Genre : Action, thriller

Titre original : Unhinged

Date de sortie : 19/08/2020

Réalisé par Derrick Borte

Interdit aux -12 ans

Durée : 1h30.

SYNOPSIS

La tension extrême et la répétition des scènes de violence sont de nature à perturber certains spectateurs.Mauvaise journée pour Rachel : en retard pour conduire son fils à l’école, elle se retrouve coincée au feu derrière une voiture qui ne redémarre pas. Perdant patience, elle klaxonne et passe devant. Quelques mètres plus loin, le même pick up s’arrête à son niveau. Son conducteur la somme de s’excuser, mais elle refuse. Furieux, il commence à la suivre… La journée de Rachel se transforme en véritable cauchemar.

Mer, Jeu, Sam : 20h00

Lun : 16h00 | 18h10 | 20h15

Mar : 20h20

LES BLAGUES DE TOTO

Genre : Comédie

Date de sortie : 05/08/2020

Réalisé par Pascal Bourdiaux

Durée : 1h24.

Avec Gavril Dartevelle, Guillaume De Tonquédec, Anne Marivin, Ramzy Bédia, Daniel Prévost







`SYNOPSIS

A l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains qu’écouter les leçons de la maîtresse. Avec ses parents aussi, les blagues de Toto se transforment souvent en catastrophes… La dernière en date ? La chute d’une sculpture pendant un évènement organisé par le patron de son père. Mais cette fois-ci, Toto assure qu’il est innocent et refuse d’être accusé d’une bêtise que pour une fois, il n’a pas faite ! Avec ses meilleurs amis, il va mener l’enquête

Mer : 16h00 | 17h50

Sam : 11h00 | 13h40 | 16h00

Dim : 11h10 | 13h40 | 15h40 | 17h35

LES NOUVEAUX MUTANTS

Genre : Fantastique, Epouvante-horreur, science-fiction, t

Titre original : The New Mutants

Date de sortie : 26/08/2020

Réalisé par Josh Boone

Interdit aux -12 ans

Durée : 1h33.

Avec Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Henry Zaga, Blu Hunt

SYNOPSIS

Rahne Sinclair, Illyana Rasputin, Sam Guthrie et Roberto da Costa sont quatre jeunes mutants retenus dans un hôpital isolé pour suivi psychiatrique. Le Dr Cecilia Reyes, qui estime ces adolescents dangereux pour eux-mêmes comme pour la société, les surveille attentivement et s’efforce de leur apprendre à maîtriser leurs pouvoirs. Lorsqu’une nouvelle venue, Danielle Moonstar, rejoint à son tour l’établissement, d’étranges événements font leur apparition. Les jeunes mutants sont frappés d’hallucinations et de flashbacks, et leurs nouvelles capacités – ainsi que leur amitié – sont violemment mises à l’épreuve dans une lutte effrénée pour leur survie.

Mer, Dim, Lun : 14h00 | 16h00 | 18h00 | 20h00

Jeu : 16h00 | 18h00 | 20h00

Ven : 15h45 | 17h50 | 19h55 | 22h30

Sam : 14h00 | 16h00 | 18h00 | 20h00 | 22h00

Mar : 16h00 | 18h00 | 20h10

PETIT PAYS

Genre : Drame

Date de sortie : 28/08/2020

Réalisé par Eric Barbier

Durée : 1h53.

Avec Jean-paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, Dayla De Medina, Isabelle Kabano, Tao Monladja

SYNOPSIS

Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite soeur. Il passe son temps à faire les quatre cents coups avec ses copains de classe jusqu’à ce que la guerre civile éclate mettant une fin à l’innocence de son enfance.

Mer : 13h35 | 19h45

Jeu : 15h30 | 17h55

Ven : 15h30 | 17h45 | 20h10 | 22h15

Sam : 15h35 | 20h00 | 22h20

Dim : 10h50 | 18h00 | 20h20

Lun : 13h30 | 15h50 | 20h15

Mar : 15h30 | 18h00

POLICE

Genre : Drame, thriller

Date de sortie : 02/09/2020

Réalisé par Anne Fontaine

Durée : 1h39.

Avec Omar Sy, Virginie Efira, Grégory Gadebois, Payman Moaadi, Elisa Lasowski





SYNOPSIS

Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés d’accepter une mission inhabituelle : reconduire un étranger à la frontière. Sur le chemin de l’aéroport, Virginie comprend que leur prisonnier risque la mort s’il rentre dans son pays. Face à cet insoutenable cas de conscience, elle cherche à convaincre ses collègues de le laisser s’échapper.

Mer, Dim, Lun : 13h35 | 15h45 | 17h55 | 20h05

Jeu, Mar : 15h45 | 17h55 | 20h05

Ven : 15h45 | 17h55 | 20h05 | 22h30

Sam : 13h35 | 15h45 | 17h55 | 20h05 | 22h15

SPYCIES

Genre : Animation

Date de sortie : 26/08/2020

Réalisé par Guillaume Ivernel

Durée : 1h30.

Avec Monsieur Poulpe, Davy Mourier

SYNOPSIS

Un duo fantaisiste d’agents secrets, composé de l’exigeant mais rebelle Vladimir et d’Hector le geek vaurien, tient le sort du monde entre ses pattes : suite au vol de la radiésite, matériau classé top secret sur une plateforme offshore, le tandem devra sauver la plane?te d’une menace climatique au cours de son enque?te, menée tambour battant !

Mer : 13h40

Sam : 11h00 | 13h50 | 17h50

Dim : 11h00 | 13h30

TENET

Genre : Action, espionnage, thriller

Date de sortie : 26/08/2020

Réalisé par Christopher Nolan

Durée : 2h30.

Avec John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia,

SYNOPSIS

Muni d’un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne l’univers crépusculaire de l’espionnage international. Sa mission le projettera dans une dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s’agit pas d’un voyage dans le temps, mais d’un renversement temporel…

Mer, Lun : 13h30 | 16h30 | 19h30

Jeu, Mar : 15h30 | 18h30 | 20h00

Ven : 15h30 | 20h30 | 21h55

Sam : 20h15 | 22h00

Dim : 15h30 | 18h30 | 19h30 | 20h00

Séances en Atmos :

Ven : 18h00 | 21h00

Sam : 11h15 | 15h15 | 18h15 | 21h15

EN SALLE ICE :

Mer, Lun : 14h30 | 17h25 | 20h15

Jeu, Mar : 16h30 | 19h30

Ven : 16h30 | 19h30 | 22h20

Sam : 10h30 | 13h30 | 16h30 | 19h25 | 22h15

Dim : 10h30 | 13h30 | 16h30 | 20h15

TERRIBLE JUNGLE

Genre : Aventure, comédie

Date de sortie : 29/07/2020

Réalisé par Hugo Benamozig, David Caviglioli

Durée : 1h31.

Avec Catherine Deneuve, Vincent Dedienne, Alice Belaïdi, Jonathan Cohen, Patrick Descamps





SYNOPSIS

Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier les Otopis, un peuple mystérieux d’Amazonie. C’est aussi l’occasion pour lui de s’éloigner de l’emprise de sa mère, la possessive Chantal de Bellabre. Mais celle-ci, inquiète pour lui, décide de partir à sa recherche en s’aventurant dans l’étrange forêt amazonienne.

Mer : 18h00

Jeu, Ven : 15h45

Sam : 11h00 | 18h00

Dim : 11h00 | 15h55

Lun : 14h00 | 20h05

Mar : 16h00 | 17h55

YAKARI

Genre : Aventure, Animation, Famille

Titre original : Yakari

Date de sortie : 12/08/2020

Réalisé par Toby Genkel, Xavier Giacometti

Durée : 1h22.

SYNOPSIS

Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux part vers l’inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang réputé indomptable. En chemin, Yakari fera la rencontre magique de Grand-Aigle, son animal totem, de qui il recevra une superbe plume… et un don incroyable : pouvoir parler aux animaux. Seul pour la première fois, sa quête va l’entraîner à travers les plaines, jusqu’au territoire des terribles chasseurs à peaux de puma… Mais comment retrouver la trace du tipi ? Au bout du voyage, le souffle de l’aventure scellera pour toujours l’amitié entre le plus brave des papooses et le mustang plus rapide que le vent.

Mer : 15h50

Sam : 11h00

Dim : 14h00