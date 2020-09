GARD : Un magasin en feu, les sapeurs-pompiers de l’Hérault demandés en renfort.

Ce lundi, vers 14h, les sapeurs-pompiers du Gard et de l’Hérault ont été engagés sur un feu dans un local commercial au 33 Boulevard des châtaigniers sur la commune du Vigan, au magasin Biocoop.

Crédit photo SDIS 30©

Ce feu etait consécutif à des travaux dans l’enceinte du magasin et s’est propagé rapidement à la toiture, composée de panneaux photovoltaïques, d’une surface de 500m². Immédiatement, le centre opérationnel d’incendie et de secours du Gard a engagé de nombreux moyens. Soit 15 engins et 38 sapeurs-pompiers, dont un fourgon pompe-tonne venu en renfort de la caserne de Ganges dans l’Hérault.

Crédit photo SDIS 30©

Fort heureusement, il n’y a pas de blessés et le voisinage proche, soumis au panache des fumées d’incendie a dû être confiné.

Crédit photo SDIS 30©

Une équipe spécialisée en risque chimique a été dépêchée sur les lieux afin de prendre en compte le risque inhérent aux toxicités des fumées, dans le but de protéger la population Viganaise. Madame la sous-préfète du Vigan et le Maire de la commune sont venus sur place.