SALAGOU : Un corps sans vie flottant sur le lac.

Ce dimanche, un touriste britannique faisant une balade en bâteau sur le lac, a fait une macabre découverte. Le plaisancier a aperçu le corps sans vie d’une femme flottant sur le plan d’eau.

Le signalement a été fait vers 12h par le plaisancier. Une équipe d’Aqualove faisant partie de la fédération française de sauvetage et secourisme, en reconnaissance sur le plan d’eau en vue d’une course sur le lac, a localisé précisément le corps en attendant l’arrivée des gendarmess. Les gendarmes de la brigade de Clermont-l’Hérault appuyés par l’hélicoptère du groupement de la gendarmerie sont arrivés sur les lieux vers 14h et ont fait évacuer les berges aux alentours.

Les militaires avec une équipe nautique ont repêchés le corps.

Une autopsie devrait être ordonnée par le parquet ce qui permettra d’identifier la victime mais aussi de connaître l’origine de la mort.

Cette découverte a relancé l’enquête en cours concernant la jeune femme de 23 ans d’origine Afghane disparue le 15 août dernier sur le lac avec son compagnon de 29 ans. Le couple était parti sur le lac en bateau pneumatique avec une crosse de hockey comme seul rame, sans gilets de sauvetage et ne savant pas nager. Malgré d’importantes recherches le couple était resté introuvable, seul la crosse et le bateau vide avaient été retrouvés.