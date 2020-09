VENDÉMIAN : Exposition photos éphémère à ciel ouvert.

Le samedi 19 et dimanche 20 septembre à partir de 10h, à Vendémian, 14 photographes invités dont Virginie Oulhen, reporter pour IPH Média, viendront exposer leurs photos. Une exposition hors du commun, gratuite et en plein air.

Une expo au regard insolite – ISO PHOTO Festival©

Au programme de cette deuxième édition, une exposition photographique grand format sur des supports insolites dans des lieux privés et publics de la commune. Le public pourra rencontrer les photographes durant l’exposition dans les rues du village. De plus, une découverte des producteurs de Vendémian sera possible dans les zones de buvette et repas mises en place.

Une nouveauté cette année, une nouvelle catégorie est créee « jeune talent ISO » avec 5 photographes à découvrir. L’invité d’honneur pour cette édition, Efix, street artiste montpelliérain nous fera découvrir son univers : détourner des objets urbains dans la ville pour en faire des oeuvres d’arts inspirés de la pop culture.

Efix©

Efix, qui est également DJ/Producteur a décidé de mettre des personnages de la pop culture en évidence comme le bar des Simpson sur un panneau sans interdit, le roi lion marchant sur une chaîne ou encore un bob l’éponge en boite aux lettres de la poste. Un univers unique à découvrir

Nouveau et premier dans son genre sur le territoire de la « Vallée Coeur d’Hérault » ISO festival souhaite proposer à chaque visiteur une expérience immersive et déambulatoire au coeur du village médiéval et viticole de Vendémian. Un festival à ciel ouvert où les rues et les monuments vont se transformer en galerie d’art.

Le festival souhaite vivement répandre lors de son événement des valeurs humanistes éthiques et culturels. Voila quelques bonnes idées pour concilier une bonne balade et de belles découvertes.