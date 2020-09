CAP D’AGDE : La patrouille de France dans le ciel agathois, ce samedi.

Samedi, dans le ciel du Cap d’Agde, la patrouille de France et le Rafale Solo Display seront en démonstration pour un show aérien époustouflant, sensations garanties.

Crédit photo G.SARRAILH/Armée de l’Air©

En ouverture de ce show exceptionnel,

l’Aéroclub de Béziers – Cap d’Agde vous offre une parade aérienne, suivie par l’impressionante prestation du Rafale Solo Display, et en clôture de ce spectacle aérien époustouflant, la Patrouille de France nous fait à nouveau l’honneur de colorer le ciel du Cap d’Agde.

Le Rafale Solo Display

Avec une envergure de 10,90m et une puissance maximale de 750 kts (soit 1390 km/h) / Mac 1.8, l’avion de chasse de Dassault Aviation vous surprendra par sa puissance et par les figures à vous couper le souffle. A chaque représentation, ce sont 5 mécaniciens sur les 40 de l’équipe qui prennent en charge le Rafale.

Crédit photo EqPAA/Armée de l’Air©

La patrouille de France

La Patrouille de France sillonne depuis plus de 65 ans les cieux du monde entier et émerveille des générations de spectateurs. Ambassadrice des ailes françaises, la Grande Dame impressionne partout où elle vole par ses figures à la fois techniques et esthétiques.

C’est à bord des Alphajet que le leader le Commandant Samuel mènera son équipe, composée de 8 pilotes au total, dans des figures époustouflantes aux couleurs tricolores avec boucles simultanées, tombé gauche, bombe, coeur, éclatement…

L’équipage est composé de 8 pilotes auquel s’ajoute les remplaçants et les mécaniciens tous spécialistes de haut niveau

– Leader : Commandant Samuel

– Intérieur droit : Capitaine Grégory

– Intérieur gauche : Capitaine Cédric

– Charognard : Commandant Laurent

– Premier solo : Capitaine Julien

– Second solo : Capitaine Romain

– Extérieur gauche : Capitaine Michael

– Extérieur droit : Capitaine Jean-Philippe

– Remplaçant : Capitaine Cyril

▪️16h. Plage du Mail de Rochelongue. Agde (en fonction des conditions météorologiques)